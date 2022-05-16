PLG／夢想家啦啦隊太辣挨罵？隊長梓梓不忍了

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到了這個階段，我一直都清楚知道自己的方向，我絕對不是要走清純小可愛路線了，要走的是性感卻有舞蹈實力的歐膩，當初才會接受執行長的邀約加入Formosa Sexy。
我一直都很清楚自己的方向，也許一路上我真的遇到很多爛事，但跌跌撞撞也造就現在的我，去看看我以前表演的影片，再看我現在當老師、能排作品班、排啦啦隊演出、舞蹈影片能都破十萬觀看、女生都能認同我的性感，你就會知道我到底付出了多少努力在練舞、想讓自己進步，我自己都很有臉皮肯定自己，因為我真的進步太多了，所以說我完全不在乎酸民嘲諷嗎？我還是會稍微氣一下，這都還是會成為我努力的動力。
我們Formosa Sexy就是以性感著稱，如果不性感，不然乾脆改名為Formosa 老古板好了，叫你阿嬤來啊！？我們永遠不會脫離性感，你喜歡小清新喜歡羊毛高領，是你的問題，你別看，但我沒有違反善良風俗，沒有違法，請不要把我們性感專業的表演、讓球迷熱血沸騰帶動氣氛的態度，用你狹隘的眼光扭曲，請永遠不要忘了，「你怎麼想別人，就代表你是什麼樣子。」這騙不了人，你打出什麼什麼樣的文字酸我們，你的人也就如此而已。
去年的褲子有人覺得太短，改良了，依然是辣，但是比較沒有這麼露，又被說怎麼變這麼多布料；罰球干擾大家覺得不妥當，我們就編排統一舞步，跟客隊球迷互動，女孩們也還在拿捏，開會再開會、討論再討論、折衷再折衷，只為了給大家更好的Formosa Sexy！
沒有一天就成立的國家，所以一個女團的完整，也不是一下子能建立，我們有很多能修正的地方，加入後，我用我的經驗給女孩很多建議，也做了很多修正，也希望盡我能做的去給予付出，大家一起變好，也請大家溫柔的給予建議，多看世界與周遭美好的地方，勝過於負面眼光與抱怨，那只會讓你們變的面目可憎。
身爲隊長，被當標靶，你罵我，但我只能說能做的我都盡力的做了，問心無愧，女孩們也盡力了，所以，請各位進場吧！！不要只是在螢幕前看表演，當鍵盤教練，你不知道把棒球那套帶進來籃球主場是多不容易的事，我們沒有要變成棒球場，但我們想要更接近的熱血，希望每個人來都能像參與了嘉年華會，快樂回家，我很多粉絲都是夫妻、情侶、女孩、也有小孩的家長，他們跟孩子都跟我們在主場玩得很開心！這點我可以肯定！
所以，進場吧，進場看看Formosa Sexy，進場感受台新夢想家球隊主場的神奇力量！
附上所有我認真的演出時的照片，我真的付出了很多心力，無論舞蹈還是檯面下的事情，所以你罵我騷貨，說們爛隊伍，我會生氣，也會告你。
最後謝謝留言、私訊關心我給我肯定與鼓勵的朋友們，你們真溫暖，善有善報，你們會越長越好看，越賺越多錢，越來越幸福，我愛你們
梓梓在夢想家表現出色，並且以隊長身份稱呼為「赤木晴梓」，獲得不少球迷歡迎，而她也開心看到球迷的表情，但這幾天因為有網友攻擊性字眼的留言，讓她飽受批評，終於站出來為自己跟隊友發聲。