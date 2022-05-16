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確診者同住家人注意！5/17起　打滿3劑可「0+7」免隔離

▲指揮官陳時中表示，5/17起同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中表示，5/17起同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-16 14:38:212022-05-16 14:58:43

中央流行疫情指揮中心今(16)日宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，今(2021)年自5月17日起調整 COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

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指揮中心表示，自5月17日起調整納入「完成3劑疫苗接種者免隔離」，針對確診個案同住家人之政策如下：

一、完成3劑疫苗接種者得：免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

二、未完成3劑疫苗接種者：維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

▲5/17起，同住家人打滿3劑可「0+7免隔離」。（圖／指揮中心）
▲5/17起，同住家人打滿3劑可「0+7免隔離」。（圖／指揮中心）
指揮中心呼籲，由於確診個案同住家人為較為親密之接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，爰應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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