無懼疫情！Buffet強推澎湖海鮮吃到飽 酥炸紅新娘接地氣
本土疫情還未到最高峰，確診人數居高不降，民眾自主升級，假日外出人潮銳減，尤以飯店住宿、自助式的Buffet衝擊最大。以全國最高Buffet聞名的50樓Café，目前至6月底前調整營業時間為五六日午晚餐時段，並加碼推出「澎湖海鮮吃到飽」，用離島美食吸引民眾上門解嘴饞。台北晶華酒店則推出「美食訂閱制」，針對民眾在家防疫的餐飲需求，一次訂好防疫期間所需餐食。
座落於百揚大樓（Mega Tower）頂樓的自助餐廳50樓Café，主打最高Buffet、全廳360度環場美景，趁著澎湖花火節展開之際，50樓Café也宣布自5月20日起至6月底，每逢周五六日推出澎湖海鮮吃到飽，包括帶殼牡蠣、火燒蝦、紅新娘、章魚、小卷、紅蚵、九孔，並蒐羅澎湖當地名物，像是石鮔乾、飛魚卵香腸、西衛麵線以及仙人掌果。
50樓Café主廚王國威表示，澎湖海產好吃的關鍵在於海水鹹度較高，游水海鮮生長速度較為緩慢，有助於肉質緊實，口感特別鮮甜。活動期間將以泰式手法料理香茅澎湖小卷，用魚露、檸汁凸顯小卷的清甜。麵檯則有澎湖小管麵線，晚餐及假日時段另加碼九孔蝦卵紫蘇葉散壽司。
熱食選項主打帶殼牡蠣，直接豪邁炭烤，此外，野生紅新娘是澎湖特有的海魚，體型不大，酥炸就是最道地的吃法。長在潮間帶、採收不易的紅蚵，口感類似牡蠣，也是以酥炸料理、椒鹽賦味，再灑在生炒花枝上。限定活動檔期也推出避風塘火燒蝦、石鮔紅燒肉刈包、仙人掌松阪豬炒飯、澎湖絲瓜炒蛤蜊、飛魚卵香腸軟法三明治，用創意料理吸引饕客上門。
看準民眾在家防疫的餐飲需求，台北晶華酒店則是推出「美食訂閱制」，一次下訂防疫期間所需餐食，再安排不同日期自取或外送，訂的組數愈多、折扣也愈深。首波推出5款分享餐，分別以日、泰、西、中式及蔬食為主題，每套都是四菜一湯。菜色集結酒店內各餐廳的人氣美食，包括極品散壽司盛合、牛肉壽喜燒，泰式海鮮東蔭酸辣湯等，每套訂價2080元，特價1套1680元、訂兩套每套1580元、訂三套每套1480元。