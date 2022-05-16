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BNT兒童疫苗來了！3萬5280人份「默沙東口服藥」今晚抵台

▲2022年第一批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗約77.76萬劑，已於16日上午抵達桃園國際機場。（圖／桃機公司物業開發處提供）
▲2022年第一批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗約77.76萬劑，已於16日上午抵達桃園國際機場。（圖／桃機公司物業開發處提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 14:50:062022-05-16 14:59:48

好消息！中央流行疫期指揮中心今（16）日宣布，默沙東口服藥將再度抵台，此次總計有3萬5280人份，將於今晚到貨。除此之外，首批輝瑞BNT兒童疫苗也於今日上午抵台，總計有77.76萬劑。

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▲中央流行疫期指揮中心今（16）日公布，默沙東口服藥將再度抵台，總計有3萬5280人份。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫期指揮中心今（16）日公布，默沙東口服藥將再度抵台，總計有3萬5280人份。（圖／指揮中心提供）
指揮中心說明，今年第一批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗約77.76萬劑，已於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，該批效期至今年9月30日，日後將提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用。

▲今年第一批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗約77.76萬劑，已於今日上午抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）
▲今年第一批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗約77.76萬劑，已於今日上午抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）
此外，指揮中心表示，今年4月28日已與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株威脅。（編輯：陳雅雲）

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