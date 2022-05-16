名家論壇》鈕則勳／「九宮格」是在哈囉？

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首先，我們可以理解教育部希望在防疫與學生受教權之間取得平衡的努力，但即便如此，「九宮格」作為防疫假的標準確實有很大漏洞，畢竟學生下課時都會自由率性的移動、找好朋友互聊天、去福利社、甚至各班串門子，特定課程會更大規模移動，並非會照教育部官員的邏輯做個「不動明王」，只和座位周邊的同學互動，是以未必九宮格範圍內的同學就風險最高，貿然弄個不切實際的「九宮格」，不僅凸顯決策官員的思慮並非周延，也更容易讓其他同學知道是誰確診，不利保護隱私，而決策不斷調整，等於將責任甩鍋學校及家長，讓家長面臨請假的難題，治絲益棼。
其次，教育部相關做法，似乎也並未和地方教育局或是指揮中心做整體的規劃及超前部署。畢竟學生、學校及家長有疑慮，一定是地方教育局得直接面對這燙手山芋，等於是要在第一線為這不到位的政策來進行危機處理 ; 如新北市教育局針對相關質疑，也只能說因應各校疫情狀況不同，授權各校依疫情彈性處理，可視情況、因地制宜實施班級或全校暫停實體課程。即便教育部因輿論壓力後來也稱是提供規範原則，有給地方政府及學校彈性，但吾人還是要問這造成更大混亂、質疑及麻煩的「九宮格」新制意義究竟何在？難道是在哈囉？退一步來說，既要甩鍋要學校決定相應的防疫作為，便要給學校充足的指引與防疫資源，畢竟學校會碰到的情況勢必多元且變數不易掌控，教育部和地方教育局在政策上若無法有效協調來因應變局，學校端勢必疲於奔命、事倍功半。
再者，針對九宮格所引發的軒然大波與學生團體的質疑，防疫指揮官陳時中則雲淡風輕的說「目前學校裡已沒有所謂匡列隔離，只有一個停課標準，至於學校可視實際情況，跟學生教育權來做一個停課規定。」這話更是滿滿「禪意」讓人摸不著頭緒，陳時中哪能知道，學校教職員早已被不斷改變、甚至無實際效果的政策忙得焦頭爛額。照理說，衛福部是統籌防疫的機關，一定得以跨部會的方式來協調防疫政策，不論是縱向還是橫向，政策的訊息也得有一致性，其他部會與防疫有關的政策作為也不能互相扞格，更得相互呼應以為奧援，但從立委江啟臣日前針對基層學校快篩不足的情況來看，教育部與衛福部似乎還在互踢皮球。
其中的脈絡是江啟臣發現，台中確診人數較多的基層學校已面臨快篩不足的窘境，請教育局向教育部反映的結果，卻不是由教育部和衛福部積極協調，讓教育部保證補足基層不足的劑數，而是要地方學校及學校間互相支應，甚至表示衛福部才是業務主導者，應要找衛福部配給的地方衛生局支援。由此便能看出中央部會不僅指揮混亂、甚至互踢皮球，縱向與橫向聯繫顯然不夠，更無法突顯官員在危機情況中的同理心。
「九宮格」之亂不僅點出了官員決策思維不周、指揮中心與相關部會防疫縱向與橫向聯繫的問題，也造成了地方政府與學校在第一線抗疫作為的抓襟見肘，更凸顯所謂的「超前部署」根本是笑話 ; 防疫亂象已造成民眾極大的心理壓力，指揮中心若仍無法統籌部會提出有效的作為，誰能保證這亂象不是壓垮執政黨年底或2024選舉的最後一根稻草？
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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