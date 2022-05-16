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名家論壇》韋安／「救火隊」王必勝何必火上澆油？

▲衛福部醫福會執行長王必勝，以往都是扮演防疫救火隊的角色，這次一出手卻「火上澆油」？（圖／指揮中心）
▲衛福部醫福會執行長王必勝，以往都是扮演防疫救火隊的角色，這次一出手卻「火上澆油」？（圖／指揮中心）

文/韋安

2022-05-16 14:48:56

衛福部醫福會執行長王必勝，以往都是扮演防疫救火隊的角色，這次一出手卻「火上澆油」？王14日說，北部各大醫院急診室PCR大塞車情況，是因為台北和新北市府，明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市聯醫體系咬牙苦撐。

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不過，台北市最近不斷增加車來速篩檢場所，新北市則已開設36處篩檢點，累計篩檢76萬人次，而且還會再加開。這些，怎麼可以說「雙北叫不動醫院」？

根據《中國時報》16日報導，對王必勝的說法，新北市長侯友宜直言「非常難過」、「有過中央不擔我侯友宜擔」，盼第一線同仁不要受到打擊，繼續往前走。

台北市長柯文哲15日，在巡視中正紀念堂車來速時也說，現在台北榮民總醫院團隊不就都在這裡，「有什麼叫不動的？」他說，國家有難大家都會出來，不認為王必勝會講這種話。柯還說，這是典型的民進黨新聞。

雙北PCR篩檢量全國最多，後方中央負責的法傳系統卻卡卡的。民眾就算排隊PCR，卻要等好幾天法傳系統才能「被確診」。有不少新聞報道，民眾PCR後，有嚴重症狀想要就醫，卻查不到確診資料的情況發生。

《蘋果新聞網》報導，台南有名31歲女子，11日經《健保快易通》得知確診，隔天呼吸急促至無法說話，輾轉聯繫衛生所、119、衛生局，竟沒人知道她確診。好不容易搭救護車送醫，又因未被通報確診在醫院枯等。

經蘋果網記者13日向台南市衛生局查證，疑似作業疏失，誤把林小姐的手機號碼備註為「空號」，因此未有後續的居家照護。衛生局已緊急連繫林小姐，更正為確診者，啟動相關照護等服務。

這就很奇怪，為什麼經《健保快易通》得知確診，卻會因為該小姐的手機號碼備註為「空號」，為什麼衛生所、衛生局和醫院都查不到她確診的資料。健保卡不是可以連線？

類似問題地方政府已經反應了很長一段時間，王必勝要設法解決法傳的卡關問題，才是當務之急，而不是去指責地方政府叫不動醫院。

雙北投入大量的醫護人力到PCR篩檢中，已經影響到後端對確診者的照護和救治。以雙北快篩陽再PCR，確診率97%。PCR不是已成為，耽誤有效及時治療的「多此一舉」？

中央堅持以PCR檢測才能當作確診依據，卻無視這一手段對醫療量能的佔據，以及法傳系統的「卡卡卡」。王必勝反過來卻把民眾在日曬雨淋中，去排隊PCR的民怨，用「雙北叫不動醫院」的說辭來轉移焦點。

就算雙北再投入更多醫護人力到PCR篩檢中，後端實驗室的判讀跟得上嗎？中央的法傳系統不會更塞住嗎？

王必勝想要幫中央解圍，但不要「火上澆油」，打擊地方醫療人員的士氣，也讓地方醫療量能更加紊亂和不堪負荷。像雙北這樣的高風險區，早點實施「快篩陽視同確診」，既減少排隊PCR的民怨，又讓確診者更及時受到醫治，才是根本解決之道。


●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問


●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場


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