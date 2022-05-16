名家論壇》韋安／「救火隊」王必勝何必火上澆油？

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根據《中國時報》16日報導，對王必勝的說法，新北市長侯友宜直言「非常難過」、「有過中央不擔我侯友宜擔」，盼第一線同仁不要受到打擊，繼續往前走。
台北市長柯文哲15日，在巡視中正紀念堂車來速時也說，現在台北榮民總醫院團隊不就都在這裡，「有什麼叫不動的？」他說，國家有難大家都會出來，不認為王必勝會講這種話。柯還說，這是典型的民進黨新聞。
雙北PCR篩檢量全國最多，後方中央負責的法傳系統卻卡卡的。民眾就算排隊PCR，卻要等好幾天法傳系統才能「被確診」。有不少新聞報道，民眾PCR後，有嚴重症狀想要就醫，卻查不到確診資料的情況發生。
《蘋果新聞網》報導，台南有名31歲女子，11日經《健保快易通》得知確診，隔天呼吸急促至無法說話，輾轉聯繫衛生所、119、衛生局，竟沒人知道她確診。好不容易搭救護車送醫，又因未被通報確診在醫院枯等。
經蘋果網記者13日向台南市衛生局查證，疑似作業疏失，誤把林小姐的手機號碼備註為「空號」，因此未有後續的居家照護。衛生局已緊急連繫林小姐，更正為確診者，啟動相關照護等服務。
這就很奇怪，為什麼經《健保快易通》得知確診，卻會因為該小姐的手機號碼備註為「空號」，為什麼衛生所、衛生局和醫院都查不到她確診的資料。健保卡不是可以連線？
類似問題地方政府已經反應了很長一段時間，王必勝要設法解決法傳的卡關問題，才是當務之急，而不是去指責地方政府叫不動醫院。
雙北投入大量的醫護人力到PCR篩檢中，已經影響到後端對確診者的照護和救治。以雙北快篩陽再PCR，確診率97%。PCR不是已成為，耽誤有效及時治療的「多此一舉」？
中央堅持以PCR檢測才能當作確診依據，卻無視這一手段對醫療量能的佔據，以及法傳系統的「卡卡卡」。王必勝反過來卻把民眾在日曬雨淋中，去排隊PCR的民怨，用「雙北叫不動醫院」的說辭來轉移焦點。
就算雙北再投入更多醫護人力到PCR篩檢中，後端實驗室的判讀跟得上嗎？中央的法傳系統不會更塞住嗎？
王必勝想要幫中央解圍，但不要「火上澆油」，打擊地方醫療人員的士氣，也讓地方醫療量能更加紊亂和不堪負荷。像雙北這樣的高風險區，早點實施「快篩陽視同確診」，既減少排隊PCR的民怨，又讓確診者更及時受到醫治，才是根本解決之道。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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