移居中市西屯　議員：年輕人感嘆買不起

台中市西屯區是許多年輕人想買房移居的區域之一，市議員林祈烽、施志昌和鄭功進質詢指出，西屯區房價偏高，讓年輕人感嘆工作一輩子可能都買不起房，林祈烽表示，中央最近剛有新一波的打房政策，西屯新成屋或預售屋房價或許較高，建議年輕人可從每坪單價較低的中古屋開始入手。

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林祈烽指出，西屯區人口近 23 萬人，是台中市人口第 2 多的行政區，工商產業發達，是台中最宜居的一個區域，也吸引許多年輕人想搬到西屯區來居住。市府統計，去年第 1 季的住宅買賣移轉數共計 1 萬 2368 筆，其中就以西屯區 2559 筆最多，而從縣市合併迄今 12 年來，台中的住宅房屋價格指數都沒有下跌過，西屯區的每坪單價行情，更是在全市 28 個行政區中排行在前 3 名內。

林祈烽表示，去年都發局長黃文彬在答詢時就說是買房的好時機，但很多年輕人都反映西屯的房價過高，目前西屯區的預售屋每坪單價都在 50-60 萬元，甚至是 70 萬元以上，價格真的很高，但在各大房屋租賃買賣網站上，還是有每坪低於 20 萬以下的中古屋在買賣，都發局應該適度澄清或宣傳，台中市的宜居區域房價並不是都像外傳的這麼高。

黃文彬說，中央的打房政策是一體兩面，有較長的貸款可以鼓勵年輕人來買房子，但年輕人也會有長期的負擔；台中市的社會住宅就是希望提供優質的住宅、相對低廉的房租，讓年輕人可以租住在都市內，為生活打拼，賺得第一桶金後，做為未來在台中市買房居住的一個基礎。

黃文彬表示，西屯國安段的第一期社宅去年動土後，現正在開挖地下室階段，一切工程都很順利，第二期已編列相關計畫正執行中，第一期預計可在民國 114 年工交屋。