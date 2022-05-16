獨／《原子少年》林佳辰告白初戀靠媽媽 卻被女友虧老派
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》開播後掀起不少話題，其中來自「地球」的「ENDING小妖精」林佳辰有雙水汪汪的大眼、稚嫩的臉龐，人氣不容小覷之外也紅到韓國，而他近日與「天王星」的蔡承祐和小孩，向《NOWnews今日新聞》分享初戀故事，透露當時在聽取媽媽的建議後勇敢告白，怎料卻被對方吐槽「很老派」。
林佳辰五官精緻、笑容迷人，但小時候身材豐腴，不斷被發「好人卡」，直到高中才談第一場戀愛，當時還向家人詢問如何和心儀對象表白，媽媽聽到後便到菜市場買了一束花，希望能助兒子一臂之力。憶起過往，至今仍讓林佳辰印象深刻，雖然告白相當順利、成功與對方交往，不過卻被初戀女友吐槽這種驚喜告白相當老派。
多才多藝的林佳辰現在所屬伊林、喜歡和野火娛樂，坦言未來若有機會，不排斥到南韓發展，對於每一位前輩都十分尊敬，他也特別提到節目導師謝坤達：「每次達哥都會很熱情的跟我們打招呼，不敢相信竟然有這個榮幸能和他對到眼、聊天。」
《原子少年》讓小鮮肉們相互切磋、共同成長，林佳辰透露時常把蔡承祐視為假想敵：「在我眼裡真的很帥，又會唱歌跳舞，我們風格滿像的，所以會比較想戰勝他，但我們都有各自的粉絲族群。」
林佳辰待人靦腆、斯文，透露自己渴望交往「夢幻型」女友，就猶如動漫角色般動人：「傻白甜、單純的女孩很吸引我。」但礙於近期排練時間長，身旁都是節目裡的鮮肉選手，所以還沒有遇到，一旁的小孩也機靈提問：「那有沒有考慮男孩子？」林佳辰則堅定回答：「目前沒有。」