Tag人物／聽某嘴大富貴 台式老婆餅二代流心酥年銷百萬顆

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李典恆的父親李建輝是臺北老婆餅創始人，原本在烘焙業已經頗負盛名的阿輝師，不僅是連鎖烘焙業的廠長，更是臺灣首度赴日本學習製作丹麥麵包的學徒之一，阿輝師聽從妻子的建議，決定創立自己的事業開啟了麵包店，原先經營得有聲有色，卻因為房東漲房租，搬遷過後生意就變得慘澹，為了另謀生路，阿輝師向來自香港的師傅取經，學習製作老婆餅，為了做出自己獨特的口味，阿輝師改良了原本香港師傅用冬瓜糖製作的內餡，轉而使用口感更有層次的糯米內餡，原本阿輝師在自家廚房做餅，連招牌都沒有，沒想到許多客人還是一試成主顧，李典恆回想起小時候的餅店盛況，那時每天放學回家，就是看著20多名的叔叔阿姨，不斷的製作老婆餅，妻子周詩雅更在一旁笑說，「許多街坊鄰居看到我，都會直接說『你是老婆餅的媳婦』，我才知道公公和婆婆那時有多厲害！」
疫情讓原本分兩地的夫妻 首度攜手合作要共度難關
李典恆與妻子周詩雅經由朋友介紹認識，問起李典恆對妻子第一印象「她好正！」原本靦腆的李典恆率性脫口而出，而周詩雅原本的工作是行銷公關，工作經常需要往返兩岸，即使結婚後兩人仍是各自在原有的專業舞台上發揮，沒想到2019年爆發的疫情卻改變了夫妻的生活。
李典恆在接手傳統餅店時，將自己對於烘焙的想法與臺式老婆餅做結合，原本父親堅持用奶素，李典恆把雞蛋加入了配方，蛋香讓父親的臺式老婆餅多了新的味蕾挑逗，在李典恆的努力下，許多來自香港的旅客，對臺式老婆餅更是讚不絕口，李典恆成功將臺灣味的老婆餅以新的面貌回銷原產地廣東，甜而不膩的口感，就像是新時代的華人女性，同時兼具傳統與個性，然而疫情使得全球旅遊業緊縮，沒有了遊客的收入，民眾也因為疫情不敢隨意出門，李典恆餅店門市的生意也無法倖免，周詩雅得知丈夫的生意受到影響，提出轉型的建議，然而專注於烘焙的李典恆，面對轉型只能一個束手無措，周詩雅放下自己原有的工作，決定回到丈夫的身邊，一起攜手撐起這家從公公手中交棒的老店，周詩雅說服丈夫，先是打造了專屬的網頁，再與團購社團、部落客合作邀稿，原本生性低調的李典恆，一直不願意將自己的故事放到網站上怕太過招搖， 周詩雅苦口婆心勸說，「這麼好的手藝當然要讓更多人知道啊！」於是夫妻倆在疫情之下相互扶持，終於在開團首日迎來了千盒訂單的好成績，李典恆與父親阿輝師都對於電商的消費力大為吃驚，原本遠距的夫妻變成24小時共事，相處上多了許多小摩擦，但對周詩雅而言夫妻緊密的感情更加深了對彼此努力的肯定，即使有時候想要做的事情會被丈夫否定，但只要互相懂得尊重與換位思考，一切的問題也就可以迎刃而解。
傳承父親手藝再改良 嬌妻一句話成熱賣品
李典恆另一項熱賣商品，就是爆漿系列的流心酥，說起這項產品的研發，也是他與太太一起攜手合作的結晶，兩人在一次去港式飲茶的約會中，一起吃了當時風靡臺灣的奶皇流沙包，周詩雅就問丈夫李典恆，「這樣的流心餡是不是可以跟風梨酥最結合？」太太的一句話，李典恆當晚就在廚房試做到半夜，經過一年的研發與試口味，李典恆終於做出了「流心鳳凰酥」，長江後浪推前浪，李典恆的「流心鳳凰酥」一上市就跟爸爸阿輝師的老婆餅一樣，引起搶購風潮，在往年的網路訂單於中秋節前一個月就停止接單，而店面的存貨在早上8點半開鐵門之際，就被蜂擁而至的排隊顧客搶購一空，不得已他們只好採取限購的規定，爆漿系列的流心酥一年的銷售額可以賣出高達百萬顆的好成績，在後疫情時期，李典恆除了轉型電商，也不放棄擴展店面的計畫，在今年（2022）臺灣本土疫情再度來到高峰，夫妻決定於臺北車站展店，問李典恆為何敢如此逆勢操作？李典恆說「我覺得電銷它雖然量體大，但是因為我們想要呈現的是人與人之間的信賴感，然後要讓大家來店裡買到最新鮮的產品，這個是我們堅持的待客之道。」
【#Tag人物小檔案】
■李典恆：三統漢菓子二代負責人
■父親李建輝：三統漢菓子創辦人
■妻子周詩雅：三統漢菓子行銷總監
■經歷：
●1974年一代創辦人阿輝師赴日學習餅藝
●1980阿輝師取經港點師傅首創台式手作老婆餅
●2010 推出熱銷商品美人綠豆冰糕
●2019 二代負責人李典恆首創爆餡流心酥
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