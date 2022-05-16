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主動脈瓣膜狹窄免開心！　健保有條件給付TAVI手術減負擔

主動脈瓣膜狹窄免開心！　健保有條件給付TAVI手術減負擔
主動脈瓣膜狹窄免開心！　健保有條件給付TAVI手術減負擔

健康醫療網

2022-05-16 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】因老化所引起的主動脈瓣膜狹窄常發生在65歲以上的老人，臺灣於2018已邁入高齡社會，國發會預估2025年進入超高齡社會，主動脈瓣膜狹窄的問題也隨之增加。

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主動脈瓣膜狹窄　出現症狀預後差

奇美醫學中心心臟血管內科主任施志遠說明，主動脈瓣膜狹窄早期是沒有症狀的，隨著嚴重度上升而開始出現胸悶、喘、昏厥及猝死等症狀，當症狀發生時，預後相對也較差，而主動脈瓣膜狹窄沒有特別有效的藥物可以治療，只能透過手術來治療。

TAVI手術傷口小、恢復快　降低併發症風險

奇美醫學中心心臟血管外科主任吳南鈞指出，傳統的開心手術較易讓病人抗拒及排斥，除了必須切開胸廓外，高風險族群、術後產生的併發症及死亡率也不容小覷，而經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）與傳統開心手術不同之處，適合身體較無法負荷開心手術的病人，且手術傷口小、恢復時間短、縮減了住院天數及併發症也較低，很快就能夠恢復正常活動，讓許多年長者、高危險群的病人有另一項新選擇。

TAVI健保有條件給付　減輕經濟負擔

吳南鈞主任進一步說明，TAVI以往沒有健保給付時，病人需自費將近一百多萬。2021年2月健保開始有條件給付：適用80歲以上高齡病人、已接受過開心手術、主動脈鈣化嚴重、曾接受治療等不適合接受外科手術的族群等。

所以，除了高齡族群外，對於高風險病人，健保設有相關的給付條件，經過團隊評估後，也有機會可以申請健保給付通過，減輕病人經濟上的擔憂。

召開家庭會議參與決策　討論合適治療方針

奇美醫學中心TAVI團隊的特色是，每次手術前會召開團隊會議，爾後召開家庭會議，提供病人與家屬疾病認識、治療流程、風險、費用之詳細資訊，透過共同參與決策，讓病人與家屬瞭解合適治療策略方針！

此外，結合新一代複合式手術房（Hybrid Operation Room）及多軸式血管攝影系統（Artis Pheno），可在分秒必爭的手術中精確且及時定位病灶，透過多角度取得手術圖像，提供更精準的微創手術。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53731

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