汾陽艦爆艦上群聚 海軍：兵力已完成調整、不影響戰備
新冠肺炎本土疫情連續多日確診破6萬人，海軍左營基地再爆疑似群聚染疫事件，左營汾陽軍艦一名官兵2天前疑似心肌炎被緊急送醫，經檢測為PCR陽性確診，海軍隨後通知艦上官兵快篩，結果數十人陽性。海軍艦隊指揮部今（16）日證實官兵確證，並表示已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行。
海軍艦指部今（16）日表示，所屬168艦隊汾陽軍艦於海上執行任務時，因艦上官兵身體不適，隨即後送國軍醫院診治，並實施核酸檢測（PCR），結果為陽性，立即要求該艦返港，並實施人員快篩，結果為陽性者即實施PCR檢測。
海軍艦指部進一步表示，已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成分流、區隔管理及全面消毒作業，並擬定各項防疫風險管控規劃，確保戰備任務遂行，亦叮嚀官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多的公共場所，確維官兵健康與部隊戰力。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。