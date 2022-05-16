清華校長宿舍改設幼兒園　延攬青年學者添優勢

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清大指出，清大教職員子女幼兒園將招收3至5歲兩班共60名幼兒，近日已完成經營法人公開甄選，即將進行房舍整修，該校長宿舍為傳統的日式建築，建坪約42坪，座落在百年榕樹、花草扶疏的院落中，局部整修除了活化校長宿舍，還包括隔壁的一戶教師宿舍，中間以風雨走廊相連。
幼兒園預計明年開園，將優先招收清華教職員工子女，若有餘額會開放招收社區中低收入、特殊境遇等弱勢家庭子女。據非營利幼兒園收費標準，第一胎子女月繳2000元、第二胎1000元，第三胎則是免費。
高為元指出，清大今後的發展急需延攬優秀的青年教師，讓他們能無後顧之憂地研究教學，因此，在他上任前接到前校長賀陳弘的電話，詢問是否願意捐出宿舍作為教職員子女幼兒園時，他二話不說贊成。
他提到，自己與太太都是大學教授，小孩4個月大就送幼兒園托育，深知幼兒園對家長的重要性，他還記得當年面對跨國職務邀約時，硬是等了4個月，直到兒女得到新工作地點的學校入學許可，才決定赴任。
高為元上週看過校長宿舍的環境，認為如家庭般溫馨，非常適合作為幼兒園之用，「庭院的大樹若能掛個秋千就更棒了！」他也要求整修務必維持房舍的歷史傳統並加入現代的設備及安全系統，讓新用途與清華百年校史相連。
清大人類所助理教授林浩立表示，自己兒子4歲時，得送到竹東的幼兒園，每天接送來回得開將近一小時的車，碰到下班尖峰期間，更是急得不得了，很開心校長願捐宿舍作為教職員幼兒園。
清大生資所助理教授張筱涵2018年以玉山青年學者身分獲聘從海外回母校任教，女兒也正在上幼兒園的年紀。她說，清大在校內設立教職員幼兒園，對於從海內外來校任教的青年教師絕對是很大的幫助，教師將有更多時間投入教學及研究。