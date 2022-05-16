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本土再增6.1萬確診　29死亡個案「16例」未接種疫苗

本土再增6.1萬確診　29死亡個案「16例」未接種疫苗
本土再增6.1萬確診　29死亡個案「16例」未接種疫苗

健康醫療網

2022-05-16 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增61,754例COVID-19確定病例，分別為61,697例本土個案及57例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增29例死亡。

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個案縣市分布

指揮中心表示，今日新增之61,697例本土病例，為 29,648例男性，32,032例女性，17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

  • 新北市19,898例
  • 臺北市9,274例
  • 桃園市8,635例
  • 臺中市4,357例
  • 高雄市4,191例
  • 臺南市2,612例
  • 基隆市1,756例
  • 宜蘭縣1,646例
  • 新竹縣1,635例
  • 彰化縣1,411例
  • 屏東縣1,092例
  • 苗栗縣1,014例
  • 花蓮縣860例
  • 新竹市832例
  • 雲林縣644例
  • 南投縣493例
  • 嘉義縣401例
  • 臺東縣379例
  • 嘉義市254例
  • 金門縣153例
  • 澎湖縣141例
  • 連江19例
40歲發病1天亡、20多歲男染疫後7天病逝　皆無接種疫苗！

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為18例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月27日至5月13日，死亡日期介於5月6日至5月14日。

對此，醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增20名死亡個案，另有9例是先前公布的個案，總計29例。年齡分布部分，最高齡是超過100歲女性，個案接種過3劑疫苗，染疫後出現呼吸衰竭情形；年紀最輕的是20多歲未接種疫苗男性，有慢性神經肌肉系統疾病，長期使用呼吸器治療，染疫後合併有呼吸衰竭的情形，選擇不接受心肺復甦術，5月7日發病，13日死亡。

另有一位40多歲男性未接種疫苗，羅一鈞表示，個案本身有糖尿病，染疫後合併敗血性休克，另外糖尿病發作合併酮酸中毒急症，兩種情形一起發生，病程相當短11日發病12日死亡。

默沙東口服藥今晚到貨35280份　羅一鈞：供長照機構、洗腎患者使用

此外，指揮官陳時中透露，默沙東口服抗病毒藥莫納皮拉韋將於今日晚間到貨3萬5280份，另自購輝瑞BNT兒童疫苗77.76萬劑也於今日上午抵台。

羅一鈞補充，今日晚間到貨的莫納皮拉韋會盡快鋪貨，主要會用在長照機構，因為這比較適合管灌使用，若長照機構有確診貨群聚，此藥物較適合鼻胃管使用；另外，洗腎患者因腎功能關係，也比較適合莫納皮拉韋，其他族群經醫師評估後若有需要也可使用。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53787

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