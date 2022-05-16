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快篩試劑使用最佳時機？陳時中建議：2種情況下需要快篩

▲快篩試劑使用最佳時機？陳時中建議：2種情況下需要快篩。（圖／記者陳明安攝）
▲快篩試劑使用最佳時機？陳時中建議：2種情況下需要快篩。（圖／記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 15:59:08

國內疫情延燒，中央流行疫情指揮中心、指揮官陳時中指出，快篩實名制直到今（16）日，仍維持4951家可販售，數量也從過去20萬劑，慢慢降到今天中午的13萬7393人份，可看出來壓力較為減輕。而究竟何時需要使用快篩試劑？對此，陳時中建議，只有2種情況下需要快篩，一是和確診者接觸時間較長、且自身出現症狀者；二是出現發燒及咳嗽者「可篩也可不篩」。

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▲鄭文燦表示，希望中央在徵用及進口的快篩試劑充足後，可以考慮除了藥局通路，也可開放其他通路鋪貨讓民眾就近購買。（圖／記者李春台攝，2022.05.03）
▲快篩試劑使用最佳時機？陳時中建議：2種情況下需要快篩。（圖／記者李春台攝，2022.05.03）
陳時中表示，呼籲民眾不要「為了心安」就使用快篩，這樣其實幫助不大，認為有接觸確診者、加上有症狀才建議快篩，並可參考社交距離APP，來檢查自己有無接觸過確診者；另外，出現發燒及咳嗽者等相關症狀者「可篩也可不篩」。

而陳時中也強調，不要因為心理不安就快篩，也不需要天天快篩，且就算快篩陰性也不是完全沒問題，部分民眾在等待PCR結果出爐前，還是出現確診傳給家人的情況，這代表可能是體內病毒量低，快篩無法檢測出來，呼籲民眾還是戴好口罩、遵守防疫規範，並建議快篩完2天如果仍有症狀，即便是陰性也要保持高度警覺。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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