快篩試劑使用最佳時機？陳時中建議：2種情況下需要快篩
國內疫情延燒，中央流行疫情指揮中心、指揮官陳時中指出，快篩實名制直到今（16）日，仍維持4951家可販售，數量也從過去20萬劑，慢慢降到今天中午的13萬7393人份，可看出來壓力較為減輕。而究竟何時需要使用快篩試劑？對此，陳時中建議，只有2種情況下需要快篩，一是和確診者接觸時間較長、且自身出現症狀者；二是出現發燒及咳嗽者「可篩也可不篩」。
陳時中表示，呼籲民眾不要「為了心安」就使用快篩，這樣其實幫助不大，認為有接觸確診者、加上有症狀才建議快篩，並可參考社交距離APP，來檢查自己有無接觸過確診者；另外，出現發燒及咳嗽者等相關症狀者「可篩也可不篩」。
而陳時中也強調，不要因為心理不安就快篩，也不需要天天快篩，且就算快篩陰性也不是完全沒問題，部分民眾在等待PCR結果出爐前，還是出現確診傳給家人的情況，這代表可能是體內病毒量低，快篩無法檢測出來，呼籲民眾還是戴好口罩、遵守防疫規範，並建議快篩完2天如果仍有症狀，即便是陰性也要保持高度警覺。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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