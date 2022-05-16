中市麻園頭溪改善　議員：遙遙無期

台中市議會今 (16) 日都建水業務質詢，市議員黃守達指出， 2019 年「臺中市麻園頭溪流域藍綠空間改善第一期工程」送中央「全國水環境改善計畫」申請補助，最後因評比偏低，暫緩核列。至今已經過二年有餘，再不見盧市府的後續動作，因中央沒補助，就完全沒有任何的規劃。他要求，市府應該把接下來的規劃與期程說清楚講明白。

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黃守達說，根據過去市府的簡報顯示，麻園頭溪沿岸，公益路至五權西路段，有喬木浮根破壞人行道、無障礙坡道過陡、步道連續淨寬不足、設施物阻擋步道通行等問題。他自己的服務處也辦過不少會勘，包含人行道淨空間不足、地面破損、無障礙空間等大大小小的問題。許多問題原預計於麻園頭溪改善工程可一併處理，卻遲遲未見後續。

黃守達質疑，難道麻園頭溪周遭的人行空間就要從此這樣放著爛嗎？不能因為一個補助沒拿到，就完全沒有任何自己的規劃。必須把接下來的計畫與期程釐清，該爭取的資源就要盡力去爭取，並挑選路段優先來施作改善。

黃守達強調，電箱擋道問題，麻園頭溪沿岸人行道有許多電箱擋道，致人行空間不足的情況，包含大忠街、忠明南路等都有這樣的情形，顯見此處人行道有急迫優化的必要。

黃守達也進一步詢問，建設局將道路變電箱阻礙改善規劃為三個階段，分短中長程，短程為配合前瞻計畫人行改善路段作為示範路段；中程為挑選既設人行道總寬度達 2 公尺及路幅達一定寬度以上具人潮之路段執行改善；中長程則以人行道寬度不足及路幅達一定寬度，執行難度高但具改善效益之路段來做。那具體時程呢？