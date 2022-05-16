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帶動嘉義海線地區觀光發展！布袋港旅客服務中心啟用

▲台灣港務公司高雄港務分公司舉行布袋港旅客服務中心啟用，提供更舒適及友善的旅運空間。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)
▲台灣港務公司高雄港務分公司舉行布袋港旅客服務中心啟用，提供更舒適及友善的旅運空間。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)

記者黃守作／高雄報導

2022-05-16 20:00:00

台灣港務公司高雄港務分公司於今(16)日上午，在嘉義縣布袋鎮布袋商港，舉行布袋港旅客服務中心啟用儀式，以提供更舒適及友善的旅運空間。

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布袋港旅客服務中心啟用儀式，是由台灣港務公司董事長李賢義與總經理陳劭良共同主持，交通部次長祁文中、公路總局局長陳文瑞、高雄港務分公司總經理王錦榮、布袋管理處處長鄭俊華、交通部航港局副局長陳賓權、嘉義縣縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、布袋鎮鎮長陳鳳梅及地方民意代表、航商業者等與會。

▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)
▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)
台灣港務公司董事長李賢義在致詞時表示，布袋商港在國內離島客運業務上，扮演相當重要的角色，為提升旅運服務水準，由公部門編列新台幣2.38億元預算，經過2年施工，打造出1棟現代感十足的旅客服務中心，提供旅客更舒適及友善的旅運空間，未來港務公司將持續與各界共同合作，推動各項港埠建設，並致力於招商引資，活化布袋商港港埠設施。

▲台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮簡報說明布袋港現況與未來發展。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)
▲台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮簡報說明布袋港現況與未來發展。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)
高雄港務分公司總經理王錦榮在會中，以精彩的簡報說明了布袋商港目前離島客、貨運輸營運狀況，以及未來的港埠建設與招商規劃。

王錦榮說，布袋港旅客服務中心是以海洋、船舶為設計意象，旅客中心內處處有亮點，除了寬闊的售票大廳、候船大廳外，並設有愛心售票櫃台、智慧化的洗手間、親子候船室，以及由在地藝術家所打造的交趾陶壁畫，並由航港局與公路總局共同合作，推動往來嘉義高鐵站與布袋商港計程車共乘服務，讓乘客享有多元的運輸選擇。

▲交通部次長祁文中致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)
▲交通部次長祁文中致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.05.16)
交通部次長祁文中指出，布袋港旅客服務中心新建啟用，是中央政府與地方政府齊心協力的成功典範，於試營運期間，獲得各界給予極高的評價，未來中央政府將持續投入各項港埠建設，相信未來在各單位緊密合作下，港務公司積極推動各項招商工作，將可創造港、縣共享共榮雙贏局面，進一步帶動嘉義海線地區觀光發展。

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