帶動嘉義海線地區觀光發展！布袋港旅客服務中心啟用

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣港務公司董事長李賢義在致詞時表示，布袋商港在國內離島客運業務上，扮演相當重要的角色，為提升旅運服務水準，由公部門編列新台幣2.38億元預算，經過2年施工，打造出1棟現代感十足的旅客服務中心，提供旅客更舒適及友善的旅運空間，未來港務公司將持續與各界共同合作，推動各項港埠建設，並致力於招商引資，活化布袋商港港埠設施。
高雄港務分公司總經理王錦榮在會中，以精彩的簡報說明了布袋商港目前離島客、貨運輸營運狀況，以及未來的港埠建設與招商規劃。
王錦榮說，布袋港旅客服務中心是以海洋、船舶為設計意象，旅客中心內處處有亮點，除了寬闊的售票大廳、候船大廳外，並設有愛心售票櫃台、智慧化的洗手間、親子候船室，以及由在地藝術家所打造的交趾陶壁畫，並由航港局與公路總局共同合作，推動往來嘉義高鐵站與布袋商港計程車共乘服務，讓乘客享有多元的運輸選擇。
交通部次長祁文中指出，布袋港旅客服務中心新建啟用，是中央政府與地方政府齊心協力的成功典範，於試營運期間，獲得各界給予極高的評價，未來中央政府將持續投入各項港埠建設，相信未來在各單位緊密合作下，港務公司積極推動各項招商工作，將可創造港、縣共享共榮雙贏局面，進一步帶動嘉義海線地區觀光發展。