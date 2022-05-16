呼應時力訴求　盧秀燕籲中央普發每人3～5快篩劑

時代力量立委邱顯智、王婉諭等人，今（16日）上午呼籲政府免費普發快篩劑，讓民眾免於排隊搶購快篩之苦。台中市長盧秀燕下午在防疫記者會中也呼應上述訴求，主張公費篩劑皆取之人民納稅錢，理應用在全民，建議預定月底進到台灣的1.2億劑，普發給每人3～5劑。
時力立委邱顯智、王婉諭與行動時代副召集人王薇君、台灣維新召集人蘇煥智今在立法院召開「醫療量能大塞車」記者會，提出普發快篩劑的主張，呼籲政府用防疫預算採購的2.4億劑快篩試劑，應該免費普發給所有民眾，讓民眾免於排隊搶購快篩之苦。
盧秀燕在今天下午的防疫記者會中指出，台灣從最嚴格的與確診者同餐廳就要居隔、前陣子的3種人要居隔、到如今的同住家人只要打滿3劑就免居隔，防疫政策越來越寬鬆。她說，中央簡化防疫流程的大方向基本上是對的，但要把自主監測健康的工作交給民眾來做之前，應該給足夠的工具。
盧秀燕說，中央已向外採購2.4億劑，據了解月底會來1.2億劑。「我大膽的建議與呼籲，中央應規劃全民普發快篩劑，台灣有2300萬人，每人發3～5劑，數量可以商量，否則隨著防疫措施的放寬，每個人都暴露在風險當中。」她說，所有公費篩劑都取之人民納稅錢，用在全民身上不但公平，也能提高防疫量能，「人人有工具確保自己健康，也保護了別人」。