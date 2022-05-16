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高雄市今新增4086確診　陳其邁主張居隔措施更簡便

▲市長陳其邁表示，高雄確診結構比例仍與昨日相似，增加大宗仍是同住親友和職場校園，都是各佔1/4-1/3比例。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁表示，高雄確診結構比例仍與昨日相似，增加大宗仍是同住親友和職場校園，都是各佔1/4-1/3比例。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-16 17:26:49

高雄市今（16）日新增4086例，市長陳其邁在防疫記者會上也轉述昨天縣市首長和中央討論會議上，居隔強度調整一事，陳其邁指出，目前確診者同住家人採3+4方案，但他主張是朝向讓居隔措施更簡便，落實自主防疫，發給居隔者快篩試劑部分，目前高雄發給成人3劑、孩童給2劑，市府已增加採購200萬只快篩試劑，做好相關因應及準備。

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▲高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
高雄今天新增4086例本土病例，包括隔離期間陰轉陽510例，外縣市旅遊史86例，特定娛樂場所26例，密切接觸者3324例（同住親友1370、餐飲娛樂523、職場校園1080、高風險場域351）新案疫調中140例。

▲從各縣市確診個案5日流行曲線圖來看高雄目前是較為平緩，不過隨著個案數增加感染人數自然在社區風險也增加。（圖／高市府提供）
▲從各縣市確診個案5日流行曲線圖來看高雄目前是較為平緩，不過隨著個案數增加感染人數自然在社區風險也增加。（圖／高市府提供）
市長陳其邁表示，高雄確診結構比例仍與昨日相似，增加大宗仍是同住親友和職場校園，都是各佔1/4-1/3比例。確診者年紀50至64歲占18%居首，65歲以上占10.55%。陳其邁也以五日移平均線指出，整體來看 在過去每周周六日狀況都非常類似，所以持續往上相對在高雄曲線上升還是較平緩，不過隨著個案數增加感染人數自然在社區風險也增加。

▲高雄市防疫量能準備。（圖／高市府提供）
▲高雄市防疫量能準備。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，高雄市防疫量能準備上，高雄目前病床數1909床、空床數1385床，占72.5%，最近一周會將病床數調高到2千床。加強型防疫旅館484床，空床數426床，占88%，目前居家照護1萬7409人，另有189人目前住集中檢疫所。

▲高雄市確診個案分流。（圖／高市府提供）
▲高雄市確診個案分流。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，輕重症分流是當前對策，高屏專家有組中重症醫療諮詢小組，高雄目前有501名確診者住院中，其餘多數屬輕症或無症狀者。

衛生局簡任技正潘炤穎也分析表示，因轉陽有510例，匡列對象有1439例；社區因接觸風險、因症就醫有2137例，佔了52.3%，顯示社區因症就醫民眾仍高於匡列對象，顯示社區不特定風險有增高趨勢。

進一步分析密切接觸者，同住親友仍占最多，同住家人有769例，601人是親友接觸。其次是職場校園，職場有746例、校園334例。高雄市診所端以快篩試劑驗出陽性確診比例有日漸升高狀況，確診比例來到80%以上。

高風險場域部分，包含人口密集地方，像是市場、夜市、賣場、宗教活動地，只要無法有效區隔安全距離，過程中有不特定接觸風險者，也有日漸升高趨勢。

潘炤穎也認為，高齡族群仍有一定健康風險，他提醒，確診者的同住家人若有高齡長者，務必盡速接種疫苗，目前接種疫苗對於預防感染以及感染後預防中重症、恢復都有明確好處。40歲以上族群，隨著年齡增長，佔比有日漸增長狀況，中壯年以上族群要特別留意，尤其65歲以上長者佔比已達10%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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