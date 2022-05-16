高雄市今新增4086確診　陳其邁主張居隔措施更簡便

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市長陳其邁表示，高雄確診結構比例仍與昨日相似，增加大宗仍是同住親友和職場校園，都是各佔1/4-1/3比例。確診者年紀50至64歲占18%居首，65歲以上占10.55%。陳其邁也以五日移平均線指出，整體來看 在過去每周周六日狀況都非常類似，所以持續往上相對在高雄曲線上升還是較平緩，不過隨著個案數增加感染人數自然在社區風險也增加。
陳其邁也說，高雄市防疫量能準備上，高雄目前病床數1909床、空床數1385床，占72.5%，最近一周會將病床數調高到2千床。加強型防疫旅館484床，空床數426床，占88%，目前居家照護1萬7409人，另有189人目前住集中檢疫所。
陳其邁表示，輕重症分流是當前對策，高屏專家有組中重症醫療諮詢小組，高雄目前有501名確診者住院中，其餘多數屬輕症或無症狀者。
衛生局簡任技正潘炤穎也分析表示，因轉陽有510例，匡列對象有1439例；社區因接觸風險、因症就醫有2137例，佔了52.3%，顯示社區因症就醫民眾仍高於匡列對象，顯示社區不特定風險有增高趨勢。
進一步分析密切接觸者，同住親友仍占最多，同住家人有769例，601人是親友接觸。其次是職場校園，職場有746例、校園334例。高雄市診所端以快篩試劑驗出陽性確診比例有日漸升高狀況，確診比例來到80%以上。
高風險場域部分，包含人口密集地方，像是市場、夜市、賣場、宗教活動地，只要無法有效區隔安全距離，過程中有不特定接觸風險者，也有日漸升高趨勢。
潘炤穎也認為，高齡族群仍有一定健康風險，他提醒，確診者的同住家人若有高齡長者，務必盡速接種疫苗，目前接種疫苗對於預防感染以及感染後預防中重症、恢復都有明確好處。40歲以上族群，隨著年齡增長，佔比有日漸增長狀況，中壯年以上族群要特別留意，尤其65歲以上長者佔比已達10%。
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