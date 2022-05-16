中風肢體偏癱　「智能插棒」復健訓練幫大忙

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部臺中醫院復健科職能治療師張雅晴表示，「智能插棒」外觀類似傳統治療室常見的木製插棒，主要用來訓練偏癱的手臂及手部動作。智能插棒的優勢在於底座有磁力感應與電子面板，只要選擇好訓練內容，將插棒放在正確或錯誤的位置上，就會出現即時的聲光回饋。
另外，插棒訓練也會結合許多視知覺遊戲，如打地鼠、抓蛇、記憶大考驗等，並做難易分級，讓反應較慢的患者能有充裕的時間動作；整個遊戲結束後，面板也會顯示錯誤率、完成時間等資訊，讓患者清楚自己的表現與進步幅度。
善用聲光遊戲 修護大腦更快速
為提高中風後的生活品質，近年有許多數位產品能藉由視覺、聽覺帶動多感官刺激，甚至有些產品擁有互動系統與虛擬實境，能積極基針對患者動作表現給予回饋，進而強化患者的復健動機與興趣，改善肢體障礙與認知功能。
張雅晴職能治療師提醒，雖然復健器材往往因價格昂貴而取得不易，也讓許多有意在家中復健的患者卻步，但仍建議有需求的民眾可以諮詢職能治療師，以挑選適合個案能力且功能接近的器材，如智慧型手機、平板，都能下載增進認知功能的應用軟體。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53746
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw