COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中風肢體偏癱　「智能插棒」復健訓練幫大忙

中風肢體偏癱　「智能插棒」復健訓練幫大忙
中風肢體偏癱　「智能插棒」復健訓練幫大忙

健康醫療網

2022-05-16 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名84歲的張爺爺某天在家跌倒後出現左側手腳無力，緊急送醫後診斷為中風合併腦水腫，不僅造成單側偏癱、躁動、認知退化，左側的視野也有明顯的忽略現象。為改善張爺爺的視知覺障礙，復健科利用智能插棒活動，協助訓練偏癱的手臂動作，多次練習後，張爺爺眼神注視愈來愈集中，手部動作不但變得敏捷，視覺忽略的情況也有大幅改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
治療中風肢體障礙　「智能插棒」來幫忙

衛福部臺中醫院復健科職能治療師張雅晴表示，「智能插棒」外觀類似傳統治療室常見的木製插棒，主要用來訓練偏癱的手臂及手部動作。智能插棒的優勢在於底座有磁力感應與電子面板，只要選擇好訓練內容，將插棒放在正確或錯誤的位置上，就會出現即時的聲光回饋。

另外，插棒訓練也會結合許多視知覺遊戲，如打地鼠、抓蛇、記憶大考驗等，並做難易分級，讓反應較慢的患者能有充裕的時間動作；整個遊戲結束後，面板也會顯示錯誤率、完成時間等資訊，讓患者清楚自己的表現與進步幅度。

善用聲光遊戲　修護大腦更快速

為提高中風後的生活品質，近年有許多數位產品能藉由視覺、聽覺帶動多感官刺激，甚至有些產品擁有互動系統與虛擬實境，能積極基針對患者動作表現給予回饋，進而強化患者的復健動機與興趣，改善肢體障礙與認知功能。

張雅晴職能治療師提醒，雖然復健器材往往因價格昂貴而取得不易，也讓許多有意在家中復健的患者卻步，但仍建議有需求的民眾可以諮詢職能治療師，以挑選適合個案能力且功能接近的器材，如智慧型手機、平板，都能下載增進認知功能的應用軟體。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53746

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

本土再增6.1萬確診　29死亡個案「16例」未接種疫苗

作惡夢、常作惡夢怎麼辦？心理師指２大來源，８招改善！

主動脈瓣膜狹窄免開心！　健保有條件給付TAVI手術減負擔

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀