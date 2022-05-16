路見小萌貓別碰！日網曝「親身經歷」呼籲：要能承擔後果
一名日本推主於昨（15）日發文，表示自己在路上偶遇一對可愛的小萌貓，經觀察，年紀尚小的牠們身邊沒有母貓照料，便緊急將其帶回照顧。推主推估這兩隻友善的小貓很可能是因為被人類碰觸，身上留有陌生的氣味，從而被母貓遺棄，故將這段經歷發上網路，希望眾人以後在摸路邊幼貓之前，都要有能「承擔後果」的想法。
推主本身養有兩隻哈士奇，目前緊急將兩隻小公貓帶回照顧，並在網路上發布資訊，希望能為其找到未來的家人。也藉此機會向眾人傳達，當人類觸碰一隻流浪幼貓，牠們身上就會沾有陌生人類的氣味，大機率會被母貓拋棄，從而導致小貓死亡，若有能力的話可以帶牠回家飼養，但若無心，請不要因可愛而隨意碰觸。
一名網友在下頭留言，表示自己也有類似經驗「我有同樣的經歷。33年前，還是小學生的我們碰過一隻小貓，貓媽媽當時就放棄了育兒。隔天牠差點因為寒冷的天氣過世，後來我們帶回家照顧了兩個星期，好在後來有順利找到主人，希望推主發現的貓貓也能如此」。
其他網友表示「我問過有獸醫執照的朋友，有些情況下，母貓會因為人類觸摸小貓而把牠吃掉（當牠們大約2到3天大的時候）。如果不是真的危及生命的情況，請不要因為很可愛就觸摸小貓」、「動物習性都是如此。同樣，鹿處於分娩期，但如果有人觸碰小鹿或追趕小鹿，使母鹿、小鹿分離，就會造成遺棄。牠們很可愛，但讓我們遠遠地看著流浪和野生動物的父母和孩子」。
台灣民眾若在路上遇到野貓、野狗，除了不輕易碰觸幼崽外，也可以實行TNVR計畫，藉由誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Vaccinate）、放回原地（Return）等一系列做法，不讓在外受苦的生命持續繁衍，也減少台灣當地野生物種滅絕的機會，若有心卻沒有能力誘捕，可上網以「TNVR＋電話＋縣市」等關鍵字查詢，台灣各地皆有專業團隊協助。（編輯：李惠婷）