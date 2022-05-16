快訊／北市確診+9274較昨日降 柯文哲：PCR量能飽和
新冠肺炎疫情近日持續升溫，台北市今（16）日的本土確診數為9274，雖然較前一天減少，不過台北市長柯文哲今日下午召開防疫記者會時，表示確診數並非實際數目，可能的原因有PCR量能飽和，或是因為前幾天下雨天氣冷，所以比較少人出來篩檢。不過柯文哲直言，他自己認為是因為PCR量能飽和的緣故。
柯文哲今日下午親自召開北市防疫記者會，針對今日台北市的本土確診案例數下滑，柯文哲直言，有可能老百姓自動自發降低活動，或是PCR量能飽和測不出來，兩個都有可能。「台北市從捷運的每日運量就可以知道活動力下降，運量少了40%。」柯文哲說，他個人並不認為是病例數減少，而是人民自主自發減少活動。
柯文哲強調，他不認為是病例數減少，而是前兩天「天氣冷、下雨」，才讓民眾沒有很積極出來篩檢。「我認為雙北確診人數還在往上升。」柯文哲說，但帳面上數字是平的，原因在於PCR量能有限，確診人數已經有黑數。
至於日前預言本週北市確診數會來到高峰，柯文哲也分析，現階段每日住院人數仍舊比出院人數多，就證明確診還沒有達到高峰。「如果等到出院跟住院人數相近時，就知道高峰近了。」柯文哲說，在敵情不明的情況下，只能透過這樣來判斷，並且守住最後一線，至少要讓中重症患者都能獲得妥善照顧。
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