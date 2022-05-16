COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／北市確診+9274較昨日降　柯文哲：PCR量能飽和

▲針對北市確診數較前一天減少，台北市長柯文哲16日表示，他相信很大的原因是因為PCR量能已經飽和，導致確診數開始出現黑數。（圖／台北市政府提供）
▲針對北市確診數較前一天減少，台北市長柯文哲16日表示，他相信很大的原因是因為PCR量能已經飽和，導致確診數開始出現黑數。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-16 16:36:22

新冠肺炎疫情近日持續升溫，台北市今（16）日的本土確診數為9274，雖然較前一天減少，不過台北市長柯文哲今日下午召開防疫記者會時，表示確診數並非實際數目，可能的原因有PCR量能飽和，或是因為前幾天下雨天氣冷，所以比較少人出來篩檢。不過柯文哲直言，他自己認為是因為PCR量能飽和的緣故。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲今日下午親自召開北市防疫記者會，針對今日台北市的本土確診案例數下滑，柯文哲直言，有可能老百姓自動自發降低活動，或是PCR量能飽和測不出來，兩個都有可能。「台北市從捷運的每日運量就可以知道活動力下降，運量少了40%。」柯文哲說，他個人並不認為是病例數減少，而是人民自主自發減少活動。

柯文哲強調，他不認為是病例數減少，而是前兩天「天氣冷、下雨」，才讓民眾沒有很積極出來篩檢。「我認為雙北確診人數還在往上升。」柯文哲說，但帳面上數字是平的，原因在於PCR量能有限，確診人數已經有黑數。

至於日前預言本週北市確診數會來到高峰，柯文哲也分析，現階段每日住院人數仍舊比出院人數多，就證明確診還沒有達到高峰。「如果等到出院跟住院人數相近時，就知道高峰近了。」柯文哲說，在敵情不明的情況下，只能透過這樣來判斷，並且守住最後一線，至少要讓中重症患者都能獲得妥善照顧。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／又破6萬例！本土今增61697例　死亡+29、境外+57

今增29死！16人未接種疫苗　40歲男合併2症狀確診當天亡

確診者同住家人注意！5/17起　打滿3劑可「0+7」免隔離

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀