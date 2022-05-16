經濟部添購1707台校園工具機設備　振興產業同時培養人才

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這一波工具機設備採購，除了添購學校教學所需的基礎設備外，還購入高階設備以提升先進研發能量，並連結產業需求達到充裕產業人才的效益。
以勤益科大為例，此次購買21台工具機，建置模擬企業生產線的教學環境，透過產學合作讓學生在參與的過程中，能與業界對接同時累積產業實務經驗；正修科大購買20台工具機，結合學校原有的數位化加工模擬軟體，讓學生學習航太工件的多曲面加工製程，培育航太領域加工人才；中央大學同樣鎖定航太人才培育，除了購買42台工具機之外，更與工具機業者展開產學合作，共同開設航太加工程式編碼課程，讓學生參與開發放電加工智慧產線，培育航太加工產線的程式編寫人才。
機械業是台灣實力堅強的兆元產業，智慧機械更是蔡英文總統上任以來，大力推動的「5+2產業創新」重點項目之一。過去5年，政府積極推動智慧機械產業創新推動方案，並協助業者從機聯網開始建置數位化基礎，導入AI應用與雲端服務等新興科技，進一步提升數位化能力，同時也輔導設備業者由硬體製造轉型為軟硬整合系統的整合業者，實現數位轉型。
楊志清指出，此次經濟部與教育部合作不僅能振興國內工具機產業，還能協助學校設備汰舊換新，近一步透過產學合作，縮短學用落差近，以達培育專業技術人才的效益。