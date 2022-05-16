田麗被罵媚中反擊了！轟媒體浪費資源 網酸：祖靈在哭泣
55歲女星田麗近日赴中國拍戲，玩起了抖音流行的「全國各地來上分」挑戰，介紹自己的家鄉，自稱來自「中國台灣的阿里山」，被大陸網友誇讚，她還回覆網友「台灣必須是中國的」，引起大批網友不滿，怒批「人民幣真香！」她今（16）日在臉書反擊，要大家不要浪費資源！
田麗的母親是鄒族原住民，擁有原民的深邃輪廓，是娛樂圈知名的美魔女，這兩年因為疫情關係都待在台東，過著閒雲野鶴的清閒生活，她親近中國早有先兆，3月要去對岸拍戲，在抖音拍影片記錄搭機去上海隔離過程，聲稱「從台灣回到祖國大陸了」。這次抖音影片引發關注，田麗先在微博意有所指地說「自私的人，都有一套屬於他的歪理。任何事都要符合他的所有利益點，還要符合他的所有心情，只要有一點不符，那就是你做的不對」，一番話耐人尋味。
隨後她又在臉書發飆，「感謝某些媒體的關心，每次都没採訪到本人就自行發揮的報導，抖音是大家都愛玩的空間，不是拿來亂當新聞做，浪費大家資源的，目前最該關心的應該是民生，疫情，治安，還有很多政府對老百姓懸而未解的事吧？！好啦，還是謝謝某些人對我那麽的關心，以後有什麽問題可以先問過我再報導，OK？」
不過，多數網友對她的說法不領情，認為田麗不該代表原住民表態，說台灣是中國的，紛紛到她臉書上圍剿，大罵「鄒族祖靈在哭泣了」、「你問過台灣人民了嗎？你憑什麼代表台灣？還敢講咧…要不要臉呀！」「我感到很遺憾，對你很失望，對你很不能諒解，你在大陸賺錢是你家的事，請不要用刻意這樣的方式，很噁心」、「沒名氣的藝人刷存在了！」