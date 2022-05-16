臺大醫院雲林分院前進偏鄉對骨鬆肌少症長者予以營養補充

臺大醫院雲林分院骨鬆肌少症研究團隊 110 年承接國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心計畫，針對雲林縣骨質疏鬆患者主動追蹤治療，篩檢千名長者，發現長者營養不良及蛋白質攝取不足的比例極高，研究團隊會無償且長期提供社區肌少症及營養不良長者適合的營養補充品。

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臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，研究團隊主動出擊深入雲林縣四十間長日照機構，並針對骨質疏鬆患者主動追蹤治療，發現 90% 雲林長者身處骨折高風險，卻僅有 2% 接受骨鬆治療。雲林長照據點的長輩營養不良及蛋白質攝取不足的比例極高，但卻因為獨居及經濟能力等問題而無法獲得足夠的營養。而目前針對肌少症的治療並沒有特效藥，最有效的治療正是運動與營養的補充。黃瑞仁特別感謝雲嘉地區的兩家善心食品公司－鈺統食品股份有限公司及口福不淺有限公司發揮愛心，無償且長期提供社區肌少症及營養不良長者適合的營養補充品。其中鈺統食品股份有限公司還為此專門研發台灣仍極為稀少的『介護食品』，以提供牙口不好的長輩足夠的營養補充。

鈺統食品股份有限公司顧問謝日鑫表示，感謝臺大醫院雲林分院醫師傅紹懷及其帶領的骨鬆肌少團隊，給予鈺統機會可以回饋社會。鈺統食品堅守本業，十分重視偏鄉老人照顧，為了研發適合長者的食品，鈺統也特別組成營養師研發團隊針對骨鬆肌少症的長者給予營養做出最適合銀髮族食用的產品。

▲臺大醫院雲林分院骨鬆肌少症研究團隊為偏鄉長者提供優質的醫療服務（圖／記者張振興攝，2022,05,16）

老人保護協會執行長林金立表示，跌倒是失能的主因，預防骨鬆與肌少症可預防失能，也是長照

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