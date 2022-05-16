政府做半套！超馬好手林義傑痛批「超前搞亂」

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林義傑在臉書上發文，「我們只是一般人」育兒不易，尤其在這個環境，物價指數上揚，薪資結構不在循環體制上，不是每家戶每戶都是高科技半導體，可以讓政府做大外宣，而97%以上的家庭都是你我一般，從事的是與服務有關工作，這樣的工作，沒有光鮮亮麗有政府大外宣，這樣的工作是靠流汗、辛勞來養家活口，但別忘了，是政府心頭肉～叫勞工。
他提到「勞工在最需要政府時候」，因為疫情不斷衝擊我們，攪亂著我們生活，弄得人仰馬翻，沒有人是倖免，小家庭幸運的可以讓阿公阿嬤照顧孫子，那麼沒有阿公阿嬤可以幫忙的呢？夫妻倆要猜拳看誰可以在家照顧，不可能兩人同時不上班，即便可以依法不扣薪資在家帶孩子WFH，但是效率呢？這不是公司的問題，是自己對於一件工作的態度問題，更可怕是，學校變成最後踢皮球場地，教育部讓各地教育局處可以自行判斷停課，各地教育局處再把權限給學校自己看著辦，於是，這不是父母WFH的問題，是一個沒有人敢擔當的命令讓孩子、父母完全不知所措。
他強調，「PCR過程，讓醫療人員整個快要崩潰，難道沒有一個科學方式來進行？」他指出，老人、兒童確診已經夠痛苦，我曾看到一位阿婆排隊PCR東倒西歪站不穩，還是得要排好排滿，為什麼？因為隊伍前面有推嬰兒車、扶著白髮蒼蒼父母、不斷咳嗽中的老伯伯，阿婆想往前被禮讓多困難？一排就是要二小時，排完後，直到現在，沒有一個政府最引以為傲的「類資訊」、「滾動式智能資訊」來告訴患者該怎麼辦！是要吃哪一種藥？知道嗎～仿間因為政府將清冠中藥列管，開始多少不肖的人收購加倍販售，一盒可以從一千賣到三千五，真正需要的人買不到，心急如焚。（西藥要確診後五天內投藥最有效，通常PCR後是回家，直到發生問題排隊看診再投藥，要幾天後？
政府引以為傲的APP，老人家不會用，直到學會，還不見得可以預約到看診，因為醫院及長住所在地開放不夠！台北約去台東醫院視訊門診嗎？親朋好友去台東拿藥嗎？亂七八糟一籮筐，這是超前搞亂，不是超前部署。
最後他說：「不聰明的科學主觀意識」，讓多少家庭正在破碎，有一天，我想，會有報應。是善報，是惡報，只是此時未到。
願，善報。
願，台灣好。
先發投手不一定要戰到底，後面還有八個隊友支持你，牛棚還有中繼投手跟救援投手可以用。 勝投還是你的。
有網友對此文章感到不滿，但也有不少網友挺「一手好牌打爛了，是與病毒共存亡」、「謝謝你道出為人父母的我們，最深切的痛」，更有不少民眾爆料自己曾買過高價快篩，「視訊看診要讓醫生確認快篩陽性，但這還要居家隔離書，這真的超瞎！」等。