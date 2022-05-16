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「0+7、7+7、3+4」新制霧煞煞？適用對象、天數一次看懂

▲全台疫情升溫，不少地區皆有民眾大排長龍，到採檢站快篩。（圖／記者李春台攝，2022.04.25）
▲全台疫情升溫，不少地區皆有民眾大排長龍，到採檢站快篩。（圖／記者李春台攝，2022.04.25）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 17:08:502022-05-16 17:50:58

近日，台灣本土疫情越趨嚴峻，指揮中心公布新政策後，許多民眾看完仍霧煞煞，若是真的不幸確診，該如何處理及隔離，或是下一步該做什麼？《NOWnews今日新聞》為讀者整理中央隔離規定，一次看懂最新資訊。

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▲快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心）
▲快篩陽線上看診前準備事項。（圖／指揮中心）
快篩陽性怎麼辦？
針對居家隔離、自主防疫和居家檢疫這3類人，快篩呈陽性時，會由醫事人員透過視訊診療，確認快篩結果之後，接著用系統上傳確診通報，民眾便可開始等待衛生局安排，不用再出門去做PCR採檢。

若是一般民眾快篩陽性，可依照5步驟處理。

一、前往PCR篩檢

1.撥打1922通報

2.前往社區篩檢站、醫院PCR、車來速等（禁止搭乘大眾交通工具）

3.無法自行前往篩檢者，可連繫縣市衛生局預約防疫計程車。

4.將呈現陽性的快篩試劑用塑膠袋密封包好，並攜帶健保卡、身分證、現金、手機等私人物品。

5.到院後和醫師說明症狀，並領取藥物。

二、返家一人一室等待結果

1.將家中鑰匙寄放在管理室、信箱等地，方便親友幫忙送食物、藥品等。

三、PCR確診通知（簡訊、醫院電話、快易通APP通知）

1.收到確診者自主回報簡訊 ：請依網頁指示完成通報

2.未收到確診者自主回報簡訊：請下載快易通APP，主動完成個案回報。

四、居家照護「７+7」

5/8起，居家照護隔離治療天數，縮減為7天、並進行7天自主健康管理。

五、領取口服抗病毒藥物

確診個案，無需等待衛生局通知，可至手機下載「健康益友App」、「健保快易通」進行遠距看診，醫師就可評估是否適合開立；此外，居家照護個案因無法主動簽署同意書，可採用口頭詢問、簡訊等方式，在病歷上有記載病人同意就可；處方也可用電子方式開立，連結到藥師公會送藥到府專區進行取藥。

●隔離方式與適用人群

確診者居家隔離「7+7」

從5/8開始，居家照護確診者，由原本10天改為距發病日或採檢日已達7天，不需要採檢，就可以直接解隔，並進行7天自主健康管理。

1.居家照護7天：距離發病日或採檢日已達7天，且有症狀者退燒至少1天即症狀緩解，才可解除隔離治療，不需要再做快篩、PCR。

2.自主健康管理7天：無症狀者不須快篩，就可以正常外出、正常生活，但需盡量避免出入人潮擁擠、接觸不特定對象的公共場域，禁止聚餐、聚會等群聚型活動。

▲指揮中心日前宣布，5/8起居家照護隔離治療天數縮減為7天，並進行7天自主健康管理。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心日前宣布，5/8起居家照護隔離治療天數縮減為7天，並進行7天自主健康管理。（圖／指揮中心提供）
接觸者居家隔離「3+4」

居家隔離適用對象，為確診者的密切接觸者（未完成3劑疫苗接種者），5/8起以同住者為原則，九宮格座位內的同事、同學都不必被匡列。

1.居家隔離3天：最後接觸確診者之日為「第0天」，匡列時進行一次快篩，隔離期間需在家中以一人一室為原則，不得外出。

2.自主防疫4天：非必要不要出門，若需外出工作或採購，當天須先進行快篩，呈陰性反應後才可外出，雖可搭乘大眾運輸工具，但禁止到校上課、餐廳內用餐，接觸不特定對象的公共場域。

▲指揮中心日前公布，居家隔離天數3+4規定。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心日前公布，居家隔離天數3+4規定。（圖／指揮中心提供）
入境居家檢疫「7+7」

適用對象為入境返台者，入境需PCR檢測。

1.居家檢疫7天：入境日為「第0天」，隔日起開始居家檢疫，以一人一戶為原則，若環境條件無法配合，須入住防疫旅館，第7天檢疫期滿，要做一次快篩，未滿2歲居家檢疫者，檢疫期滿當天，以PCR檢測。

2.自主健康管理7天

▲指揮中心日前公布，入境隔離7+7規定。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心日前公布，入境隔離7+7規定。（圖／指揮中心提供）
接觸者居家隔離「0+7」

中央流行疫清指揮中心宣布，從5/17起，將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗，就可改為0+7天自主防疫但此政策不適用於「國、高中生」。

1.    居家檢疫：完成3劑疫苗接種者，得免居家隔離。

2.    自主健康管理7天：期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

※注意！「0+7」新制不溯及既往，不適用於5/17前的居家隔離者。自17日開始，確診者自主回報系統有新的「是否接種追加劑」相關欄位和說明，從此填報出去的同住家人才適用新制。（編輯：陳苾暐）

▲央流行疫清指揮中心宣布，從5/16起將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為0+7天自主防疫，但此政策不適用於「國、高中生」。（圖／指揮中心提供）
▲央流行疫清指揮中心宣布，從5/16起將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為0+7天自主防疫，但此政策不適用於「國、高中生」。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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