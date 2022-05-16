蝦皮購物「5.18月中狂購節」 ５大激省挺你度過報稅季
報稅季恰逢物價飆漲的此刻，蝦皮購物「5.18月中狂購節」重磅登場拯救全民荷包！不只瘋撒全站299元免運券、商城85折券、購物金，更破天荒祭出首次全站9折的超殺優惠；即日起至5/17早鳥預領免運券先送50元購物金，玩美食箱遊戲再天天抽總價值萬元的台北晶華酒店下午茶，5/18再加碼抽寒舍艾美饗宴餐券！薇佳微晶3D全能洗顏霜下殺43折、多效物理隔離EE霜流血價880元， 法國Tefal藍調系列不沾鍋具組特惠價只要1288元，眾多好康，蝦皮購物用滿滿誠意幫全民荷包加油打氣。
春暖花開的溫馨五月，蝦皮購物再貼心攜手TSUJIRI 辻利茶舗、添好運、法國的秘密甜點、哈根達斯等人氣名店，推出星級下午茶下殺5折，為你準備一場浪漫輕奢午茶約會。星巴克熱銷商品檸檬塔35元、大杯巧克力可可碎片星冰樂只要70元、哈根達斯獨家甜蜜迷你杯12入5折價725元、不二緻果女神捲半價200元、海邊走走花生愛餡蛋捲1盒8包入破盤價313元，佳德糕餅新鮮原味鳳梨酥以及辻利雙茶優惠組也祭出現省超過百元的驚喜價，優惠價限時限量！同時，為歡慶517吃貨節，5/17、5/18蝦蝦果園也推出獨家吃貨箱，包含由快車肉乾、蜂王世家、新東陽等8間美食品牌提供的0元餐點，以及蝦皮購物攜手國際知名插畫家 Cherng 筆下角色 - 來貘推出的限量星級美味「飽你開心」必比登推介美食禮盒，讓你不出門也能輕鬆在家享用星級美味！
蝦皮購物「5.18免運狂購節」五大激省攻略，荷包補血趁現在！
攻略一
1人3張全站299元免運券，即日起至5/17領免運券送早鳥購物金50元，每日玩美食寶箱就有機會獲得台北晶華酒店柏麗廳雙人下午茶餐券，5/18再加碼抽出寒舍艾美探索廚房雙人晚餐券！
2張299元免運，5/18全天皆可使用；其餘1張，限定凌晨0－2點使用。
攻略二
蝦皮商城85折神券消費滿2,000元即可於 5/18凌晨0－2點使用，先用先贏，最高現折2000元；外型萌翻的Airmate艾美特多功能熱壓吐司點心機角落小夥伴款限時特價再搭券只要2193元； Microsoft 微軟 XBOX Series S + Game Pass超值同梱組也只要8483，輕鬆帶回家！
蝦皮商城92折神券４張，5/18全日消費滿2,000元即可使用，先用先贏，最高現折5000元(僅限3C家電折抵5,000元)，原價11,900的飛利浦 PHILIPS快速洩壓智慧萬用鍋/壓力鍋活動價再搭券現省超過5000元；Google Pixel 6 pro 256G更是只要24737元，還獨家附贈蝦皮商城旗艦店好禮六選一。
攻略三
即日起開放領取全站9折券，5/18全日消費滿999元，現折100元。
攻略四
5/17整點(00、12、18、22)大放送購物金，消費滿999元即可折抵100元；22－24點再加碼瘋狂撒券，指定時段(5/18凌晨0－2點)消費滿999元即可現折500元、499元現折250元。
5/18深夜最終加碼，22:00、22:30、23:00、23:30瘋狂大撒券，消費滿999元即可折抵100元。
攻略五
甜心票券下殺5折，35元星巴克檸檬塔、70元星巴克大杯巧克力可可碎片星冰樂、50元星巴克經典起司蛋糕，5/18當日 00:00限量開搶！
5/18星級下午茶饗宴破天荒5折價，全天12時段，現在就設定鬧鐘一起來瘋搶。