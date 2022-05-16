海軍汾陽艦官兵確診　艦指部：不影響戰備任務

海軍艦隊指揮部一六八艦隊汾陽軍艦於海上執行任務時，因艦上官兵身體不適，隨即後送國軍醫院診治，並實施核酸檢測（PCR），結果為陽性。海軍艦隊指揮部今(16)日表示，指揮部除立即要求該艦返港，並實施人員快篩，結果為陽性者即實施PCR檢測。
海軍艦指部也強調，該部已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成分流、區隔管理及全面消毒作業，並擬定各項防疫風險管控規劃，確保戰備任務遂行，亦叮嚀官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多的公共場所，確維官兵健康與部隊戰力。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今天下午在防疫記者會也證實此事並表示，根據市府掌握，該軍艦今早回到高港，由於之前船上就有傳出確診個案，及一些接觸者快篩陽性，但這些官兵是在船艙內有做適當區隔，左營海軍醫院已對艦上官兵進行全面採檢，人數97人。
潘炤穎也強調，接續會針對船上確診個案狀況，及船艙內的人員互動進行必要處置，包含接觸者，密切接觸者的匡列隔離，務必落實相關人員的管制。
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