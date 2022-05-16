民進黨介入初選？吳訓孝感嘆：初選選風越選越退步

國民黨從14日起舉行為期3天的新北市議員第四選區（三重、蘆洲區）初選民調，吳訓孝面對蔡政呈、前高雄市青年局長林鼎超兢爭，陷入初選民調的苦戰中；吳訓孝感嘆，今（16）日接獲支持者通報，疑出現民進黨介入國民黨初選的宣傳簡訊，初選越選越退步。
遭控介入國民黨初選的民進黨李宇翔則澄清，有位支持者在他的後援會群組，發送吳訓孝所提及的訊息，第一時間獲悉後就請當事者回收；李宇翔強調，他勤跑基層拚年底大選的時間都不夠用，根本不會介入其他政黨的初選，更不需要挺特定的候選人，何況他不認識林鼎超，僅認識吳訓孝！
「侯家軍」的吳訓孝指出，他今日接獲支持者的通報，疑似出現民進黨介入國民黨初選的宣傳簡訊，對比對手扎實的基層網絡、雄厚的新臺幣攻勢，讓只有雙腳勤走基層服務的他備感壓力，實在沒有想到在初選的最後階段，還會遇到如此的選舉奧步，不禁令人感嘆初選選風，越選越退步。
吳訓孝表示，他不願意臆測是否有任何的一方，刻意扇動對手進行這種操作，但也希望對手能主動自清，因為始終願意相信黨內同志的選舉，應該有最基本的道德底線，不至於出現如次劣質的手法；因此懇請對手蔡政呈、林鼎超能主動澄清，這絕非他們的選舉操作。
吳訓孝說，該訊息中提到，「蘆洲今晚侯的子弟兵吳訓孝民調，希望沒過，因為猴子有了子弟兵在議會，會搞亂」；不僅是對力拚市長的人格羞辱，也是停留在過去的封建思想，都到緊要關頭還這樣冷飯熱炒，對手還有前老闆韓市長幫忙錄音，他什麼都沒有，還要被網路抹黑攻擊，也難怪他在初選民調陷入苦戰。