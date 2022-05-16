防疫必備物資？網推居家隔離不能少「這物」：有它萬事足
本土疫情升溫，確診數不斷飆升，隨著居家照護、居家隔離人數激增，民眾都得做好隨時無法外出的物資準備。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內，關於「防疫必備物資」話題的網路聲量表現，分析最受網友熱議的防疫物資聲量排行。觀察發現，網路上關於防疫物資的相關焦點，大多還是聚焦在醫療物資，聲量霸佔首位的就是日前一劑難求的家用快篩，單月網路聲量就逼近5萬則，口罩依然是目前生活日常必備品，討論度排第2名。
此外，近日有網友開箱台中市防疫包，發現內附血氧機，雖然事後需繳回，但仍引起廣大迴響，不少網友直呼：「有血氧機也太佛了吧」、「即使要還，還是很貼心」，更表示「有血氧機和快篩，根本福袋」。不過台中市政府近期統計發現，血氧機歸還率過低僅1成，因此台中市長盧秀燕宣布，未來防疫包不會再內附血氧機，民眾若有需要可先打電話詢問，會由市府派請專人送達。
在食物物資方面，聲量排行依序是泡麵、罐頭、餅乾，防疫在家不少人擔心三餐如何解決，食物物資也有不低的關注度，泡麵便是討論度最高的食品物資，主要是免開火就能快速解決一餐，有它萬事足，被網友視為最基本的防疫物資。而罐頭、餅乾也是熱門物資之一，有網友建議可備些鮪魚、肉類等罐頭食品，不僅不易腐壞，還能補充蛋白質，至於餅乾類零食則能解嘴饞，紓發關在家的煩悶與壓力。
由於居隔期間不能外出採買，日常會用的清潔品也顯得重要，之前被隔離的網友分享自身經驗，衛生紙、生理用品都是不可或缺的日耗品，如果住家屬於外送無法派單的範圍，不能叫生鮮雜貨外送救援，日常清潔品都得先盤點足夠。