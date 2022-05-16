高雄校園確診近1成 陳其邁重申有緊急需求立即送急診
高雄市(16)日新增4086例首度超過4千例；校園確診人數目前接近10％，有增加趨勢，市長陳其邁召開疫情記者會指出，其中最主要案件增加比例，最多是同住親友與職場校園，各佔1/4、1/3比例。陳其邁提醒，只要有幼兒確診有緊急醫療需求，請立即自駕或撥打119前往急診，期盼能在五月底結束6歲至11歲的莫德納疫苗施打，接下來將兒童安排BNT接種。
根據教育的統計高雄校園疫情部分，新增確診快篩陽876人，其中國高中確診人數331人、國小幼兒園545人，目前暫停課程請防疫假的人數為9321。
教育局長謝文斌表示，學生若快篩陽請家長務必儘速通知學校，在學校和補習班匡列流程，是雙向的，學校會立即詢問資料及補習班，進行相關的掌握，名單整合後進行暫停實體課或防疫假。陳其邁也提醒，若家中幼兒有狀況或醫療需求，隨時自駕或打119叫救護車協助。
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