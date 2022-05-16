「霸王餐姊」狂吃8店！老闆超怒PO照 網驚呼：專挑貴的
日前一名餐廳老闆在臉書「爆料公社」貼文表示，台北東區有一名專吃「霸王餐」的女子，短短一個月時間，就上門「光顧」了8次，本月14日，老闆出去外送時，該餐廳一名不知情的員工接待了霸王餐姊，不料該女子吃飽後就開始擺爛，看準店家不願浪費時間跟她耗，推託各種藉口就是不願買單。
而附近許多商家，都紛紛傳出有店家受害，連警察都知道這位大名鼎鼎的「霸王餐姊」，餐廳老闆於文末也指出，實在是「忍無可忍」才公布該女子照片，並提醒大家小心。
餐廳老闆在貼文中表示，當天外送完回到店裡，就看到霸王餐姊老神在在坐在店內，一副「我吃飽了，但我沒錢」的表情，對於餐廳提到要報警一事，也依然故我，擺明抓準店家不願意花時間與金錢在她身上，另外餐廳老闆也提到，雖然可以報警處理，但到警局做筆錄報案，然後再經過一段冗長的時間出庭等等，就算嫌犯被判刑入監，但幾天就又出來了，為了避免其他人受騙，才公布這件事。
文章公開後，引來不少網友留言表示誇張，更有眼尖的網友指出，霸王餐姊幾乎都「專挑貴的」品項點餐，大安警分局敦化南路派出所所長柯人傑看到貼文後，也在留言處表示，請老闆到敦南所報案，該所會依法偵辦，並呼籲店家遇消費不付錢時，切勿姑息隱忍，務必勇於報警提告處理。（編輯：陳苾暐）