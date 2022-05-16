防疫急門診「預約了卻沒來」 柯文哲：拜託發揮公德心
新冠肺炎疫情近日持續在台灣蔓延，因應疫情緊接著而來的高峰期，台北市政府近日陸續加開「防疫急門診」與「車來速篩檢站」等單位，希望能藉此緩解醫療量能的壓力。不過台北市長柯文哲今（16）日下午召開防疫記者會時，也指出近日來很多民眾預約了防疫急門診貨車來速，不過人卻沒到「爽約」，導致量能因此而浪費。柯文哲也呼籲民眾，快篩陽就來預約，但是預約請一定要到，「發揮一下公德心」。
柯文哲今日在防疫記者會上指出，根據昨日統計的相關資料顯示，每個防疫急門診幾乎都有「爽約」的狀況。爽約率最高的為聯合醫院婦幼院區的親子門診，爽約率高達49%；最低的則為聯合醫院關渡院區，爽約率也有5％。至於一般門診的部分，則為仁愛院區及木柵車來速的爽約率最高，都有42%左右。
柯文哲指出，這就是要民眾發揮公德心的時候，尤其是婦幼院區的親子門診，本來的預約量能就有限，結果49%的爽約率，幾乎等於2個人預約就有1個人不來。
「防疫急門診的預約也都可以取消，希望民眾可以發揮公德心，把預約量留給真正需要的人。」柯文哲強調，無論是醫療院所的快篩急門診，或是車來速篩檢站，每天都有一定的量能，希望民眾預約後就不要爽約，以免浪費醫療資源。
※【NOWnews 今日新聞
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