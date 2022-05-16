「0+7」新制明上路！醫籲：設大型篩檢站、門診快速通道

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對此，呂俊毅分析，任何做法都有好的一面跟壞的一面，現在指揮中心這樣做，很顯然是為了盡量不要影響社會的運作，許多機構若是員工都隔離，將無法運作，當台灣社會邁向共存，事實上社區裡很多病毒一直在散佈，「所以你隔離一部分接觸者，其實意義已經不是那麼大了」，可以理解指揮中心規定。
呂俊毅指出，接觸者沒有隔離，快篩陰性就可出門，這樣的做法「風險可能還是有啦」，但打過疫苗者風險較低，使用快篩後風險會更低，雖可能還是會有少部分人攜有病毒，不過即便把這些人都隔離起來，社區中還是有許多確診者，所以相信指揮中心評估隔離的做法已經變成不太必要了，「這也告訴我們要做好心理準備，就是病例會一直散播，我們現在已經不可能阻止病毒的散播了」。
呂俊毅認為，面對與病毒共存時代，民眾要盡速接種疫苗，沒打疫苗者會有比較大的風險，過去一、兩年來，台灣就是在做這個準備，「病毒傳染力太強了，我們再怎麼努力封，也不可能封永遠」隨著疫苗施打、病毒演化，現在重症比例下降了，世界上很多國家都已開放，顯然台灣也是要跟著開放。
「我們現在一定會面臨感染者越來越多」，呂俊毅提醒，不管有無「0+7」新制，確診人數都會日漸增加，因此需要更多醫療量能承接病患 ，他坦言，比較擔心還是會有確診者繼續散佈，增加染疫速度，導致病患湧入醫院採檢、住院，加重醫療端負擔，呼籲應陸續設置大型篩檢站、門診快速通道，至於是否建議應鬆綁，他認為，因沒打疫苗者得病或是傳染風險都更高，還是需要一步一步來，視新制實施狀況再做討論。
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