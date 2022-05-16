電梯卡人案頻率高　議員：誰管？

中市消防局一年 150 件電梯救援案，平均 2 天就有 1 案，議員黃馨慧質詢表示，台中上萬部升降設備，卻只靠政府一成多抽檢率管理？她認為，電梯已成為都市建物標配，隨著高齡人口成長，加上原物料價格上漲、升降設備動輒數百萬，該如何隨著屋齡汰舊換新，政府不能只靠抽檢管理，應該要「未雨綢繆」研擬相關政策。

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黃馨慧說，國內的大樓升降設備，依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」，使用人需委託專業廠商進行維護保養作業。政府則因人力不足，僅以抽檢式管理，每年平均抽檢率約 12% 。

黃馨慧指出，依據台中市消防局指揮中心統計，去 (110) 年電梯救援案高達 150 件，平均每二天、就有一件電梯卡人案，頻率不算低，社會新聞也常見大樓電梯關人的例子。隨著城市高齡化及建物高度比逐漸放寬，全市 3.2 餘萬部升降設備、只靠都發局抽檢設備，真的能確保民眾搭乘權益及安全？

另外，根據民政局人口統計，全市 50 歲以上人口數， 108 年為 94.4 萬餘人，到今年 4 月截止已突破百萬、來到 101.5 萬餘人，佔全市人口比例三成六，面對城市高齡化，電梯華廈受到消費者購屋青睞，但後續設備維護及老舊問題，面對原物料上漲、升降設備動輒數百萬，該如何隨著屋齡汰舊換新，卻可能成為社區所有權人的噩夢。

黃馨慧認為，建物起造時，政府規定起造人依「公寓大廈管理條例」必須按照建築物工程造價提撥公共基金，是否可以「未雨綢繆」研擬協助社區設立電梯基金，讓使用高頻率的公共設備有機會能隨屋齡汰舊換新，維護民眾生命財產安全。