電梯卡人案頻率高　議員：誰管？

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黃馨慧說，國內的大樓升降設備，依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」，使用人需委託專業廠商進行維護保養作業。政府則因人力不足，僅以抽檢式管理，每年平均抽檢率約12%。
黃馨慧指出，依據台中市消防局指揮中心統計，去(110)年電梯救援案高達150件，平均每二天、就有一件電梯卡人案，頻率不算低，社會新聞也常見大樓電梯關人的例子。隨著城市高齡化及建物高度比逐漸放寬，全市3.2餘萬部升降設備、只靠都發局抽檢設備，真的能確保民眾搭乘權益及安全？
另外，根據民政局人口統計，全市50歲以上人口數，108年為94.4萬餘人，到今年4月截止已突破百萬、來到101.5萬餘人，佔全市人口比例三成六，面對城市高齡化，電梯華廈受到消費者購屋青睞，但後續設備維護及老舊問題，面對原物料上漲、升降設備動輒數百萬，該如何隨著屋齡汰舊換新，卻可能成為社區所有權人的噩夢。
黃馨慧認為，建物起造時，政府規定起造人依「公寓大廈管理條例」必須按照建築物工程造價提撥公共基金，是否可以「未雨綢繆」研擬協助社區設立電梯基金，讓使用高頻率的公共設備有機會能隨屋齡汰舊換新，維護民眾生命財產安全。
都發局長黃文彬強調，都發局針對老舊電梯的管理除了抽檢方式，也要求公寓大樓起造時應提撥相關基金作為管委會使用，且管委會需有長短期使用規畫，至於基金金額較少的大樓，市府也提供老舊設備汰換補助，未來將研議要求基金規畫部分比例做為電梯管理維護，也會加強宣導，讓民眾對電梯管理更有概念。