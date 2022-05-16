鎖定菲、柬、泰！貿協舉辦線上拓銷團　創405萬美元商機

由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的「2022連鎖加盟東南亞商機線上拓銷團-菲律賓、柬埔寨及泰國」於5月10日至13日舉行洽談。活動邀集六角、揚秦、皇翼、鮮茶道、紅太陽、黑沃、上統、石城、福汎、見隶、歐客佬、川禾逸、子佳、潔麟及富屋等16家台灣知名連鎖品牌商、餐飲、生活服務以及食品原料業者，共計與63位買主完成99場線上1對1視訊洽談，預估創造商機405萬美元。





我是廣告 請繼續往下閱讀