鎖定菲、柬、泰！貿協舉辦線上拓銷團　創405萬美元商機

由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的「2022連鎖加盟東南亞商機線上拓銷團-菲律賓、柬埔寨及泰國」於5月10日至13日舉行洽談。活動邀集六角、揚秦、皇翼、鮮茶道、紅太陽、黑沃、上統、石城、福汎、見隶、歐客佬、川禾逸、子佳、潔麟及富屋等16家台灣知名連鎖品牌商、餐飲、生活服務以及食品原料業者，共計與63位買主完成99場線上1對1視訊洽談，預估創造商機405萬美元。
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為了協助國內連鎖品牌業者掌握市場布局，活動由線上說明會打頭陣，吸引買主在媒合前上線觀看廠商介紹，了解品牌的產品與服務。在媒合會接續登場後，活動成功邀請到多家各國當地深具代表性的買主上線洽談，包括已成功將自有品牌拓展至印尼和新加坡的Chef Tony's Snackfoods、柬埔寨最大的啤酒廠Cambrew、泰國T.A.C. Consumer PCL上市公司以及泰國最大的購物中心The Mall集團等。
本次媒合會也談出不少新商機，例如在菲國當地極具影響力的大型貿易商NorthSails International Ventures及電商Shopper Sibs，看好我國連鎖品牌的炸鷄大獅及OKLAO，近一步表示將安排行程來台洽談合作細節；泰國及柬埔寨當地通路商有意引進台灣連鎖品牌Fullhouse Foreclosure前往當地設立示範門市；T.A.C. Consumer PCL 及Win Food則受台灣上統食品的產品潛力吸引，將進一步研擬雙方合作方向；The Mall集團與Hillkoff對OKLAO及BOBA CHiC兩品牌的特色表示未來有合作空間；柬埔寨買主DN TRUTH則有意代理Presotea(鮮茶道)品牌。
貿協指出，此次活動結合說明會與媒合會，創造1加1大於2的效益，獲得買主及團員廠商的高度肯定。即使疫情當前，仍將持續協助我國連鎖業者爭取商機，並接續規劃組團參加馬來西亞、印尼及新加坡等國家的連鎖加盟。