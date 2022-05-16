逃避面對！貓咪討厭剪指甲　躲棉被卻露屁屁：你看不到我

大部分養過貓咪的飼主都知道，主子生平有兩件最討厭的事：洗澡以及剪指甲，往往奴才要替貓皇做這兩件身體打理的事件時，都不免出現一番人貓大戰。而日本的網紅貓「麻糬丸（もちまる）」也不例外，這天奴才要替牠剪指甲時，牠接下來的反應讓網友全笑翻啦！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲麻糬丸長相討喜又黏人，喜歡出沒在奴才的四周。（圖／推特帳號catmotimaru）麻糬丸不僅長相可愛擄獲全球許多粉絲的心，平時還是一隻愛撒嬌又黏人的貓咪，喜歡圍繞在奴才身邊觀察人類的一舉一動。不過這天牠異常地卻躲得遠遠的，原來是到了該修剪指甲的時間，麻糬丸不僅討厭剪指甲，甚至因為太害怕想躲在棉被裡，卻只將上半身埋進被窩、露出可愛的小短腿以及屁屁和不安騷動的尾巴，以為看不見奴才，奴才就看不到自己！▲這天奴才要替牠剪指甲，牠害怕底躲在棉被裡，卻露出自己的小短腿以及屁屁……（圖／推特帳號catmotimaru）▲麻糬丸：偶看不見奴才，奴才應該就看不見偶吧？（圖／推特帳號catmotimaru）▲結果還是被抓到，只能傻眼地看著奴才，乖乖地被剪指甲了！（圖／推特帳號catmotimaru）▲剪完指甲後，麻糬丸累到躺在沙發上狂睡。（圖／推特帳號catmotimaru）▲麻糬丸：給朕記著，晚上你們就知道了，哼！（圖／推特帳號catmotimaru）麻糬丸「躲被窩」的照片被分享在推特後，立刻吸引許多網友笑說：「鴕鳥心態」、「好想偷打屁屁」、「你看不到朕」、「貓：當時我害怕極了」、「我家貓咪剪指甲根本是戰爭」、「這個躲藏方式有待加強（笑）」、「太可愛了，屁股都藏不住了」。（編輯：陳珮瑜）炫技啦！奴才驚見跑酷貓咪「吸在牆壁上」 網讚：蜘蛛喵最高境界！懶貓玩滾輪開外掛變「失速風火輪」 全場笑瘋剛出拿甜點！貓皇在空紙盒裡塞好塞滿 網笑：虎皮蛋糕？