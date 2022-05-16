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預留未來成長動能！中鋼111年6月份盤價平均調降2.1%

▲中鋼公司公布今(111)年6月份內銷鋼品盤價。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司公布今(111)年6月份內銷鋼品盤價。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-05-16 22:34:56

中鋼公司今(16)日公布今(111)年6月份內銷鋼品盤價，全產品基價平均調降2.1%，期能減緩當前國際不利因素對國內鋼鐵產業的衝擊，並預留未來成長動能。

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▲中鋼公司今(111)年6月份內銷鋼品盤價平均調降2.1%。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司今(111)年6月份內銷鋼品盤價平均調降2.1%。(資料照／記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示，世界鋼鐵協會預估全球鋼鐵需求今(111)年將成長2.2%，增加4100萬噸至18.96億噸，鋼市需求前景不容看淡，俄烏戰爭未止、中國大陸加嚴疫情封控，掀起全球經濟與實體商品市場波瀾，俄烏戰事持續延燒，能源及大宗物料成本劇烈震盪，大陸堅持清零政策，導致國際供應鏈更為混亂，均加劇全球通膨壓力。

王錫欽說，美國聯準會(Fed)強勢升息、加速縮表以壓制40年來最嚴峻通膨，美元走勢強勁，亞洲及新興市場貨幣輪番重貶，國際貨幣基金組織(IMF)已下調今(111)年全球經濟成長率至3.6%，較前次下修0.8個百分點。

王錫欽指出，該公司審酌近期國際地緣政治風險帶來大宗原物料巨幅波動，以及新冠疫情延燒，致全球供應鏈受阻、物流成本上升，並考量為提升下游競爭力，協助業者接單及新台幣貶值有利出口下，決議6月份盤價仍採「順勢、穩健」的一貫訂價原則。

王錫欽並指出，該公司除部分鋼品視產業供需態勢維持平盤外，其餘則參考國際報價變化與下游供需，予以合宜調降，6月份月盤價平均調降2.1%，期能減緩當前國際不利因素對國內鋼鐵產業的衝擊，並預留未來成長動能。

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