地方政府應與醫院維持關係？柯文哲：要像做生意上八大？
醫福會執行長王必勝日前接受媒體訪問時，曾提出相較高雄和桃園執行篩檢工作，台北及新北明顯叫不動地區醫院，不過此番說法也引發侯友宜以及柯文哲不滿。而王必勝昨日再度在臉書上澄清，表示他的意思是地方政府要跟醫院保持良好關係，沒有特別指哪個縣市。對此柯文哲今（16）日在北市防疫記者會上表示，王必勝是觀念錯誤，醫療事業有特殊性，不像做生意要吃飯喝酒還要上八大。
柯文哲表示，醫療事業有其特殊性，平時是要救人的，不像一般做生意，要互動吃飯喝酒，還要大家一起去唱卡拉OK一起上八大，需要建立這種私人關係才能做生意。「我從來沒有跟榮總院長吃過任何一次飯，到現在一次都沒有。」柯文哲說，但現在國家有難，需要他們來開防疫急門診，他們也是二話不說日夜趕工，「人家有說因為沒跟柯文哲吃飯就要擺爛嗎？不會嘛！」
柯文哲強調，醫療相關事務有它的特殊性與神聖性，不是商業界吃飯要「交陪」。「疫情期間，台北市有哪家醫院，因為沒跟柯文哲吃過飯就擺爛嗎？」柯文哲舉例，新光醫院院長是他的老師輩，士北科車來速要設立的時候，也是新光醫院負責；木柵車來速則是萬芳醫院負責，再加上台北榮總在中正紀念堂開設第三個車來速，「我突然想到，這三個院長我不知道幾年沒跟他們吃過飯了。」
柯文哲直言，「醫療是醫療，不是唯利是圖的商業，搞清楚。」
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