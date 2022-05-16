阻止中國養套殺！印度樂借燃料、尿素與美金援助斯里蘭卡

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不過根據綜合《每日鏡報》、《華爾街日報》報導，位於關鍵航道上的斯里蘭卡一向是中國意圖擴大影響力的焦點，其最大的競爭對手就是印度，如今中國對斯里蘭卡水深火熱的經濟危機冷處理，恰好能讓印度透過金融與物資援助來制衡北京勢力，印度已於今年1月承諾願提供相當於新台幣894億元的貸款，幫助斯里蘭卡度過此次外債危機。
目前斯里蘭卡面臨的問題除了外匯短缺，還有農民因缺乏肥料無法耕種，該國有超過7成人口直接或間接依賴農業過活，在政府的化肥禁令下作物產量下降，食品通膨率因此飆升至47個月以來新高，就算斯里蘭卡總統拉賈派克薩（Gotabaya Rajapaksa）急忙放棄化肥禁令、放棄成為全球第一個全面有機農業國家的野望也於事無補，據錫蘭種植者協會秘書長表示，在全球供應鏈吃緊下，尿素市場價格已經上漲許多，農民被迫支付過去的五倍價格才能夠重新購買化肥。
而為了舒緩斯國糧食短缺問題，印度除了宣布金援外，日前亦同意提供6.5萬公噸尿素以利該國農民春耕使用。茶葉占斯里蘭卡出口總額的10%左右，每年可帶來約12億美元的收入，尿素的進口有望平息超過200萬農民的怒火。
此外，斯里蘭卡能源部長坎查納（Kanchana Wijesekara）亦表示，未來2周內來自印度載有燃料的3艘船隻也即將抵達，很快就能提供充足的燃料，解決眼下能源短缺的問題。