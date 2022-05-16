COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

阻止中國養套殺！印度樂借燃料、尿素與美金援助斯里蘭卡

▲斯里蘭卡正面臨1948年脫離英國獨立以來最痛苦的經濟衰退，印度為了制衡中國在此影響力，接連援助斯里蘭卡燃料、化肥與30億美金。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡正面臨1948年脫離英國獨立以來最痛苦的經濟衰退，印度為了制衡中國在此影響力，接連援助斯里蘭卡燃料、化肥與30億美金。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-16 18:14:49

斯里蘭卡身陷自1948年脫離英國獨立以來，最嚴重的債務危機，加上受一帶一路建設債務違約、俄烏戰爭、全球通膨與疫情影響，國內經濟危機迫使民眾上街反政府示威抗議，更演化為暴力衝突。在中國對斯里蘭卡重組債務冷眼旁觀之際，印度政府出手援助承諾提供30億美元（約新台幣894億元）貸款、大量尿素與燃料，紓解眼下的人道危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國以「一帶一路」建設方案之名投資14億美元到斯里蘭卡，其利率卻超過日本借斯國將近5倍，使外匯嚴重短缺的斯里蘭卡如今面臨破產危機，國內不僅食物、藥品進口受阻，就連燃料、電力等基本需求都嚴重短缺，停電數日嚴重影響民生；然而當中國外交部長王毅造訪，對於斯國政府提出的債務重組請求卻沒有正面回應，中國「以商逼政」的債務陷阱模式也令斯國政府灰心。

▲斯里蘭卡總統的胞兄、總理馬欣達．拉賈帕克薩已於本週下台，但仍未能平息民怨。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總統的胞兄、總理馬欣達．拉賈帕克薩已於本週下台，但仍未能平息民怨。（圖／美聯社／達志影像）
不過根據綜合《每日鏡報》、《華爾街日報》報導，位於關鍵航道上的斯里蘭卡一向是中國意圖擴大影響力的焦點，其最大的競爭對手就是印度，如今中國對斯里蘭卡水深火熱的經濟危機冷處理，恰好能讓印度透過金融與物資援助來制衡北京勢力，印度已於今年1月承諾願提供相當於新台幣894億元的貸款，幫助斯里蘭卡度過此次外債危機。

目前斯里蘭卡面臨的問題除了外匯短缺，還有農民因缺乏肥料無法耕種，該國有超過7成人口直接或間接依賴農業過活，在政府的化肥禁令下作物產量下降，食品通膨率因此飆升至47個月以來新高，就算斯里蘭卡總統拉賈派克薩（Gotabaya Rajapaksa）急忙放棄化肥禁令、放棄成為全球第一個全面有機農業國家的野望也於事無補，據錫蘭種植者協會秘書長表示，在全球供應鏈吃緊下，尿素市場價格已經上漲許多，農民被迫支付過去的五倍價格才能夠重新購買化肥。

而為了舒緩斯國糧食短缺問題，印度除了宣布金援外，日前亦同意提供6.5萬公噸尿素以利該國農民春耕使用。茶葉占斯里蘭卡出口總額的10%左右，每年可帶來約12億美元的收入，尿素的進口有望平息超過200萬農民的怒火。

此外，斯里蘭卡能源部長坎查納（Kanchana Wijesekara）亦表示，未來2周內來自印度載有燃料的3艘船隻也即將抵達，很快就能提供充足的燃料，解決眼下能源短缺的問題。
 

中國經濟放緩！經濟學人：印度佈局崛起　GDP增幅將達8%

斯里蘭卡動盪引「軍方政變」擔憂　速推新總理盼平民怨

債務危機席捲！食品、能源飆漲　斯里蘭卡淪首張倒下骨牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀