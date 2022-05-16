新北+19898！人民健康不能等　侯友宜盼：免居隔不限對象

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侯友宜認為，中央經過3周後才回應，限打三劑可免居隔，根據新北第3劑施打率已達65％，回到7天的自我管理，與新北市4月26日提的「居隔轉型」草案完全吻合；新北希望對象不要分3劑或2劑，因為在執行的管理上有困難，主張不要再限對象，以利第一線的執行外，釋出更多醫護人力固守居家照護。
侯友宜指出，現在的目標是要固守脆弱族群、中重症者、老幼與慢性病患者。除把居隔轉型變7天自主防疫外，也把快篩陽視同確診一次做到位，才可解決醫療量能的問題；尤其居家隔離、居家檢疫或自主防疫的三類都可用快篩陽等同確診、65歲以上快篩陽看病給藥，沒有部長所謂有偽陽性、人權的問題。
侯友宜說，人民快篩陽等同確診的比例達97%，還要人民剛生病、快篩陽出來的時候，心理已非常不安定、生理又遭受病痛之苦，在最重要治療黃金期間去排隊等PCR，經過法傳系統慢吞吞、卡卡的判定，確診的民眾那種擔憂、惶恐不安，沒辦法及時經過醫師診斷；人民的健康不能等待，有需要就快速給藥。
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