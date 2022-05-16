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新北+19898！人民健康不能等　侯友宜盼：免居隔不限對象

▲針對中央「完成3劑疫苗接種者免隔離」的新政策，新北市長侯友宜強調，這跟新北市的居隔轉型草案是吻合，盼化繁為簡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲針對中央「完成3劑疫苗接種者免隔離」的新政策，新北市長侯友宜強調，這跟新北市的居隔轉型草案是吻合，盼化繁為簡。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-16 18:31:00

新北市今（16）日新增19898例的確診個案，居家照護119,161人；針對中央「完成3劑疫苗接種者免隔離」的新政策，新北市長侯友宜強調，這跟新北市的居隔轉型草案是吻合，但不要限對象，釋出更多醫護人力，固守確診者的照護。

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侯友宜今表示，新北從4月22日就提居隔轉型，以減少公衛的負擔，固守居家照顧，針對確診者的密切接觸者，實施7日自主管理，過程中如果有緊急的需求，要快篩陰性才可外出；4月26日將居隔轉型草案送給中央，經 21天後，中央流行疫情指揮中心5月16日才決定「施打三劑疫苗者，可免居隔」。

侯友宜認為，中央經過3周後才回應，限打三劑可免居隔，根據新北第3劑施打率已達65％，回到7天的自我管理，與新北市4月26日提的「居隔轉型」草案完全吻合；新北希望對象不要分3劑或2劑，因為在執行的管理上有困難，主張不要再限對象，以利第一線的執行外，釋出更多醫護人力固守居家照護。

侯友宜指出，現在的目標是要固守脆弱族群、中重症者、老幼與慢性病患者。除把居隔轉型變7天自主防疫外，也把快篩陽視同確診一次做到位，才可解決醫療量能的問題；尤其居家隔離、居家檢疫或自主防疫的三類都可用快篩陽等同確診、65歲以上快篩陽看病給藥，沒有部長所謂有偽陽性、人權的問題。

侯友宜說，人民快篩陽等同確診的比例達97%，還要人民剛生病、快篩陽出來的時候，心理已非常不安定、生理又遭受病痛之苦，在最重要治療黃金期間去排隊等PCR，經過法傳系統慢吞吞、卡卡的判定，確診的民眾那種擔憂、惶恐不安，沒辦法及時經過醫師診斷；人民的健康不能等待，有需要就快速給藥。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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