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曾智希「投資靈骨塔」被騙　媽媽加買骨灰罈也慘賠百萬

▲曾智希投資靈骨塔被騙。（圖／曾智希臉書）
▲曾智希投資靈骨塔被騙。（圖／曾智希臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-16 21:30:00

32歲的藝人曾智希從模特兒圈轉戰戲劇後取得亮眼的成績，單純、天真的形象深植人心，沒想到卻時常被欺負，她近日上節目《震震有詞》自爆曾貸款20萬賣塔位。

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▲曾智希單純、天真的形象深植人心。（圖／曾智希臉書）
▲曾智希單純、天真的形象深植人心。（圖／曾智希臉書）
曾智希表示，曾經為了想要多賺點錢，花了4萬元入會成為購買塔位、生前契約的會員，找了朋友一起入會、上課做筆記，被上線說服貸款20多萬元，想要升級成為S級會員，最後姊姊上網查後發現竟是詐騙想要退會及退費，卻因為過了合約鑑賞期，因此一毛錢都拿不回來。

主持人謝震武律師問：「那妳現在手上是有5個塔位？」沒想到曾智希說：「因為買一個塔位還要另外付20多萬，所以我沒有塔位，只有5個骨灰罈。」謝震武律師忍不住回她：「S級會員是Stupid嗎？」她回：「是Super啦！」曾智希也分享母親同樣的遭遇：「我媽媽抱著可以轉賣賺錢的心態，也被詐騙買了5個塔位，但對方說塔位賣不出去，可能要搭配神主牌、骨灰罈才好轉賣。媽媽一心急至少花了上百萬加買，沒想到也是被騙。」
 

投資靈骨塔被騙之外，曾智希在職場上也曾遭模特兒朋友陷害，被公司冷凍3個月：「有一年跟幾位模特兒到花蓮工作，由於隔日是跨年，其中一位朋友說很想工作結束後就回台北，但因為買不到車票，聽到後便聯繫朋友從台北開車到花蓮接她們。」表演結束後，經紀人安排跟客戶晚餐，要所有人隔日再北上，此時曾智希趕緊說要回台北，經紀人便生氣地說：「跟客戶吃飯也是工作內容，工作未完成前不能離開。」

提議想回台北的模特兒竟然倒戈直接向經紀人表態可以留下，把要回台北的決定推給曾智希，而曾智希也因為不好意思讓朋友白跑一趟便硬著頭皮搭車回台北，演變到最後成了「曾智希不合群」，還被公司主管約談，甚至被冷凍3個月都接不到任何工作。

▲曾智希在職場上曾遭模特兒朋友陷害。（圖／和展影視提供）
▲曾智希在職場上曾遭模特兒朋友陷害。（圖／和展影視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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