台北電影獎入圍公布！張孝全尬柯震東搶影帝

第24屆台北電影節今（16）日公布入圍名單，本屆共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。在複選評審熱烈討論下，最後選出共計30部作品入圍（劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部），其中以《美國女孩》入圍12項最多，緊接是《月老》11項與《該死的阿修羅》9項入圍，而《美國女孩》也是今年國際新導演競賽的台灣代表之一。





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▲《美國女孩》在台北電影獎入圍12個獎項。（圖／台北電影節提供）

本屆演員獎項入圍名單陣容華麗，最佳男主角入圍者有《童話．世界》張孝全、《月老》柯震東、《修行》陳以文、《夢遊樂園》温昇豪、《不想一個人》范少勳；最佳女主角入圍者有《咒》蔡亘晏、《美國女孩》林嘉欣及方郁婷、《修行》陳湘琪、《童話．世界》江宜蓉；其中《美國女孩》方郁婷也同時入圍最佳新演員。





本屆評審涵蓋產學界等專業人士，分為初選、複選及決選三階段，初選評審分為劇情長片、紀錄片、短片及動畫片四類，各自組成初選委員選出作品進入複選，複選評審則由通過初選的作品中決定本屆入圍名單，最終評審團將共同決定得獎名單。





▲蔡亘晏精湛演技獲得好評，入圍台北電影獎受寵若驚。（圖／台北電影節提供）

全台已賣破1.7億票房的恐怖電影《咒》，傳捷報入圍7項大獎，包含最佳劇情長片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳美術設計以及最佳視覺效果。導演柯孟融興奮表示：「《咒》是我導演人生中，首次電影入圍這麼多獎項，一時之間竟然不知所措。」





《咒》入圍第24屆台北電影節7項大獎，導演柯孟融激動地說：「從沒想過停下熱愛，才會被神眷顧吧。謝謝電影之神，謝謝所有同仁，謝謝台北電影節。不管終點在哪裡，我們會一直走一直走，不停下，才能更靠近。」

首挑大樑挑戰女主角的蔡亘晏，精湛演技獲得盛讚好評，今再入圍台北電影獎最佳女主角，首戰影后的她因正在進行舞台劇排練，公布入圍的同時還沒來得及打開訊息 所以不知道自己入圍了。她說：「真的非常受寵若驚！謝謝各位評審和觀眾朋友的肯定，讓第一次飾演女主角也沒什麼經驗的我，可以參與這麼棒的作品，能夠和其他幾位這麼厲害的女演員們站在一起，何其榮幸！」

▲高英軒首度入圍台北電影節的最佳男配角，獲知喜訊開心不已。（圖／台北電影節提供）

入圍最佳男配角的高英軒開心表示：「這是我第一次入圍電影的個人獎項，而且是在台北電影節！」高英軒與台北電影節的連結意義非凡，他的父親曾是中時晚報的社長，而台北電影節的前身即為「中時晚報電影獎」。他也向已逝的父親喊話：「爸，我入圍台北電影獎最佳男配角了！就像您說的大器晚成，雖然距離上一次入圍金鐘也經過了10年，但是我還是在繼續努力著，您別擔心。我小兵小卒一步步，前進風景一整路。」