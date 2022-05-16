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基隆提供PCR +套餐給藥　林右昌建議：中央及雙北可採納

▲基隆市長林右昌表示，市民廣場篩檢站從今日起擴大提供給藥服務，因此除基隆的市民外，還有很多雙北的民眾都前來篩檢。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌表示，市民廣場篩檢站從今日起擴大提供給藥服務，因此除基隆的市民外，還有很多雙北的民眾都前來篩檢。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-05-16 18:57:092022-05-16 18:59:15

基隆市民廣場的PCR篩檢站，今（16）日出現大批民眾排隊進行篩檢的情況；基隆市長林右昌表示，主要是因為市民廣場篩檢站從今日起擴大提供給藥服務，因此除基隆的市民外，還有很多雙北的民眾都前來篩檢。

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針對很多雙北民眾跨縣來篩檢的情況，林右昌認為，這代表確實有這麼多的民眾有用藥需求，市府的因應措施是正確，最重要的是要解決民眾問題，而不是怕累怕麻煩，也可分擔醫療院所急診的醫療壓力；至於是否會在其他社區篩檢站擴大給藥服務？林右昌回應，若民眾有高度需求，市府將會做出調整因應。

林右昌說，基隆社區篩檢站的狀況與雙北不同，雙北民眾若要進行篩檢，不只要預約且還有限額，基隆社區篩檢站沒有限制掛號的人數，也不用預約外，快篩陽性的民眾，只要有意願篩檢就一定篩的到；因此，建議中央及雙北政府可以採納這樣的做法，迅速解決民眾用藥的需求。

從雙北特別開車來篩檢的民眾指出，現在雙北採檢都碰到預約不到或塞車的狀況，因此得知基隆市民廣場的篩檢站，除了篩檢外，還提供套餐式給藥服務後，就直接開車前來；並稱讚基隆社區篩檢站提供的服務，才是真正符合民眾需求。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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