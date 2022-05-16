名家論壇》單厚之／見了棺材也不掉淚的指揮中心

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「0+7」如此、取消電子圍籬如此、學校停課如此、快篩後視同確診給藥亦復如此，每次地方提出意見，指揮中心總有萬般的理由可以不同意、聲稱當下不需要、沒必要。然而坐在冷氣房裡官員的思維，終究趕不上疫情的變化，最終不得不接受地方的意見。
指揮中心至今仍然堅持的是，不同意以快篩取代PCR，以快篩作為確診的依據。因為國內PCR採檢的能量有限，只要堅持PCR才算確診，確診數就可以「蓋牌」，最多就是現在看到的水準。只要黑數不浮上檯面，蔡英文總統就可以繼續聲稱「台灣的防疫成績相當好」，不必開什麼防疫諮詢會議，指示三大防疫原則。
但蓋牌其實也只能蓋得了一時、蓋不了長久。指揮中心可以拿PCR能量作為確診數的天花板，超過天花板的全部都「無條件捨去」，但中重症和死亡的人數卻無法蓋牌。當每天的確診數幾乎不變，中重症人數卻不斷增加時，任誰都知道疫情遠比官方宣稱的嚴重。
另一方面，官方可以用PCR控制了確診數，卻無法控制死亡人數，當分母因為「蓋牌」變小的結果，必然導致台灣的染疫死亡率飆高，反而更落實了防疫不力的批評。
今天地方政府和醫界要求普篩、要求快篩取代PCR、要求快篩陽性既給藥，並非只是為了跟指揮中心對做、要給中央政府難看；而是在PCR量能不足、醫療量能可能被壓垮的情況下，必須要民眾更多的配合，而這些配合都必須要有制度的配套支撐。
有了足夠的快篩，民眾才能瞭解自身的狀況，才能趨吉避凶、保護自己也避免傳染給他人；快篩等同PCR、可以直接給藥，民眾才不用擠破頭去做快篩，才能將有限的醫療資源留給更需要的人。快篩等同PCR的目的，是為了保存醫療能量，避免系統崩潰，指揮中心今天出於政治理由可以「蓋牌」一時，但隨著第一線的情況日益吃緊，遲早也不得不讓步。
日前，基隆2歲童因為轉診不及死亡，指揮中心將矛頭指向基隆市政府，但醫師工會卻認為人力不足才是主因；此外，更有醫界人士認為，指揮中心遲遲不將新冠病毒降為4級，導致很多醫院沒有資格收治中重症病患，才是最根本的原因。
過去一個多月，指揮中心不斷重演「不到黃河心不死、不見棺材不掉淚」的戲碼，仗著《傳染病防治法》和《特別條例》賦予至高無上的權威，否定地方和醫界的所以意見，結果卻一次又一次證明別人是對的、指揮中心是錯的。
指揮中心撞到了黃河，怪病毒、怪基隆市政府；見到了棺材，裡面裡面是別人的孩子、親人。指揮中心不曾留下一滴淚，繼續擇惡固執、好官我自為之，繼續聲稱自己防疫成果斐然，指揮官還可以驕傲的投書美國媒體，宣揚「台灣如何成功抑制疫情」。
不敢面對真相、不得民眾信任的指揮中心，注定是防疫的災難。更糟的是，指揮中心還握有強大的權力，可以否定一切不同的意見，卸責給地方政府，足以打壓病毒以外的所有敵人，即便犯了再多錯也不需要有絲毫的歉意。指揮中心的權力與能力不成正比，不僅是防疫的悲哀，更是人民的悲歌。
●作者：單厚之／資深媒體人
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