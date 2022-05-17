韓團SEVENTEEN涉谷街頭取景　「那一根」暴紅成打卡熱點

韓國人氣團體「SEVENTEEN」出道7周年，將於27日推出全新專輯《Face to Sun》，日前開放預購短短一週就突破174萬張，超越上張迷你9輯《Attacca》的141萬張，團員們也希望可以透過這張作品展現與以往不同的面貌，而他們也確定要舉辦視訊通話見面會，與台灣260名幸運粉絲一同面對幸福的7周年。





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▲SEVENTEEN的13位團員近日瘋狂開直播，讓粉絲相當驚喜。（圖／ON INN ASIA 提供）

▲SEVENTEEN月初在日本舉辦粉絲見面會，兩天吸引超6萬人到場。（圖／摘自官方推特）

去年已經全員續約讓全球粉絲安心，SEVENTEEN去年以迷你8與9輯延續百萬銷售紀錄之外，更連續兩週打入美國告示牌排行榜，這次睽違2年8個月的正規4輯《Face to Sun》，開放預購就勢如破竹，海內外預購一口氣突破174萬張，而搶先釋出的主打歌〈Darl+ing〉在YouTube上架一個月，瀏覽則超越2200萬次，SEVENTEEN強調想成為認真的藝人，與克拉（SEVENTEEN粉絲暱稱）們更加接近一步。





而SEVENTEEN月初在日本舉辦粉絲見面會，兩天共吸引超6萬人到場，剛到日本隔離期的那幾天，13位團員也沒閒著，每個人搶著開直播，對於這樣的奇景，團員THE 8忍不住在發聲，他說：「不是一個人開始了，然後下一個又來，連續不間斷，這樣一整天都在看直播，一個人開一小時的話有13個人，超過12小時都無法睡覺，其中像是WOOZI哥開了6個小時，我活到現在第一次看到有人直播6小時！」講到後面無言以對，但他似乎忘記「自己也在直播」，讓那幾天直播通知接不停的克拉們哭笑不得，而出關後尹淨漢在涉谷街頭的紅綠燈拍照，則莫名成為粉絲朝聖的打卡點，幾十名粉絲在現場排隊的畫面讓路人看傻眼。





▲SEVENTEEN團員尹淨漢在涉谷街頭的紅綠燈拍照，竟成為粉絲朝聖的打卡點。（圖／摘自むんのぬ推特）

見面會上被主持人問「到日本都會吃些什麼？」，睽違日本2年8個月的SEVENTEEN團員，突然相當起勁的聊起逛街話題。SEUNGKWAN說自己都會去吃很有名但得要排隊的豬排飯，DINO表示會與MINGYU去吃廣島燒與炒麵，HOSHI則是和JOSHUA相約到涉谷、原宿、表參道血拼，他甚至還約主持人「我們一起去原宿買東西好嗎？」





SEVENTEEN 4TH ALBUM的視訊通話簽售會即日起開放預購，共計有260名粉絲可參加視訊通話簽售會，還有機會抽到簽名專輯、獨家拍立得等，此外購買一張專輯可獲得『台灣限定閃卡』乙張(共13款，隨機一款)，得獎名單將於7月8日公布，視訊簽售會活動日期和時間將另外公告，活動相關詳情可洽「ON INN ASIA」官方臉書專頁或Instagram。



