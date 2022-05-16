兒童染疫更嚴重？無法接種疫苗兒童如何防疫？ 父母必讀Q&A

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Omicron Ro值（感染傳播指數）指的是一個受感染的人可以傳播後續幾個人的數字。新冠病毒初期Ro值是2~3，後來到了Delta 株Ro值是5~7，現在Omicron Ro值約7~14，由此可知其傳染性之強大。
而其傳染方式仍以飛沫傳染、接觸傳染為主。而有限度的空氣傳染近期亦普遍被專家學者所接受。
至於預防方法還是首推疫苗注射，與預防流感的方式相同，做好戴口罩、勤洗手、以及保持適當社交距離。
Q2.Omicron感染兒童症狀為何？重症機會大嗎？哪些族群要特別注意？
兒童臨床症狀主要還是發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、倦怠、頭痛為主，上呼吸道腫脹引起的哮吼比例升高，但味、嗅覺異常的現象較早期新冠病毒感染少見。兒童感染Omicron重症比例約0.24％，但仍較流感重症比例0.1％高出2.4倍；重症好發族群為肥胖、糖尿病及氣喘病童。
Q3.若不幸確診Omicron是否一定要住院隔離？
目前台灣醫療量能足夠時，確診Omicron兒童仍以住院隔離治療為主，一方面避免繼續傳播，另一方面方便醫護人員觀察臨床病況發展及時因應；但若進入社區大規模感染，則會建議無症狀或輕症者在家隔離治療，中重症者才安排住院隔離治療。
Q4.照顧確診病童有哪些注意事項？如何觀察惡化表徵？
COVID-19感染症狀出現後第3-7天進入肺部惡化期，易有喘、血氧濃度下降的症狀。
而臨床惡化表徵則有呼吸困難（呼吸急促和胸下凹陷），明顯進食減少、嗜睡、感覺遲鈍、癲癇發作、四肢發冷、尿量減少、血氧飽和度下降＜94％。
Q5.兒童感染Omicron會容易有併發症或後遺症？
併發症機率不高，但一種少見嚴重的併發症「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C） 值得關注，大多發生於5~11歲兒童，通常發生在感染後3~4週，身體產生過度的免疫反應造成類似川崎症的情形，80％需要住進加護病房，死亡率約2％。
至於後遺症，兒童的COVID-19長期症狀定義為感染後12週仍有身心不適或社交障礙，發生比例約10％，常以神經系統症狀表現，例如：頭痛、嗜睡、注意力不集中、社交問題、焦慮或抑鬱。症狀可能持續數週至數月。
Q6.Omicron兒童是否有疫苗可施打，保護力好嗎？副作用大嗎？
目前研究顯示兒童及青少年接種疫苗以避免感染Omicron可達到與成年人近似的效果。至於疫苗注射的副作用，以年輕男性（12~17歲）發生心肌炎最為人擔憂，但在美國的研究發生率僅約百萬分之54，且絕大部份經住院治療後可恢復正常，因此專家學者仍普遍認為疫苗注射利大於弊。
Q7.無法接種疫苗之兒童應如何防疫？
父母可以採取「繭縛策略」，意思是會接觸兒童且能施打疫苗的人都完整接種疫苗，進而保護還不能接種疫苗的兒童。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53748
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