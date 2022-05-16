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對抗變異株！歐美開打第4劑疫苗　泰星菲加強接種救經濟

▲隨著病毒不斷突變，造成各國染疫人數增加，許多國家已經著手進行第4劑疫苗接種計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著病毒不斷突變，造成各國染疫人數增加，許多國家已經著手進行第4劑疫苗接種計畫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-16 20:30:432022-05-16 21:03:56

台灣國內新冠肺炎疫情升溫，為降低染疫後的中、重症風險，今（16)日起開放3大類、10對象接種第4劑疫苗，粗估有400萬人符合資格。不過放眼國際，已經有不少國家針對年長者以及免疫力不全的民眾開放接種，但也有專家認為，並非所有人都有必要施打第4劑疫苗。

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Omicron變異株席捲各國後，原先平緩的新冠肺炎疫情也再度升溫，各國確診數不斷攀升，而冬季之後又遇上傳播力更強的Omicron亞型變異株BA.2來攪局。雖然先前曾有研究指出，Omicrom變異株不如其他變異株來的危險，但持續增加的確診病例，仍對醫療系統帶來壓力，讓不少國家著手推動第4劑疫苗施打計畫。

疫苗施打效率以及政策排名全世界前段班的以色列，在境內出現首例Omicron變異株死亡病例後，便開始計畫推動第4劑疫苗加強針，率先針對醫護人員及60歲以上族群接種第4劑，並且進行研究。截至1月中，官方說已有超過50萬人接種第4劑疫苗。

包括英國、瑞典等歐洲國家，也陸續開放民眾接種，也都是優先開放65歲以上民眾，以及免疫力低下族群優先接種，包括血癌患者、使用類固醇或化療放療的患者、接受器官移植者、以及經醫師評估後有免疫力低下之虞，都可以施打第4劑。

在多個國家紛紛實施第4劑疫苗施打計畫後，美國也跟進開放，50歲以上民眾或是免疫不全者只要在施打完第三劑疫苗後4個月，就能施打第4劑疫苗，加拿大也為了防堵第6波疫情爆發，於4月初全面推動國民接種第4劑疫苗，建議各省和地區應儘快為80歲以上和住在養護機構的長者施打。

▲美國政府加快疫苗接種速度，超過1.65億名美國人完成接種新冠疫苗，達全體美國人的半數。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國於4月初全面推動國民接種第4劑疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
泰國是亞洲率先開放施打第4劑的國家，該國替超過80萬名醫護人員、重症高風險族群施打第4劑，更在1月下旬宣布，替包括曼谷、普吉島、甲米等10個行政區在內的觀光熱區民眾接種第4劑。

新加坡在4月時曾建議，80歲及以上、住在安養機構者、患有慢性病等高風險族群接種第2劑追加劑（第4劑），雖然並未具有強制性，但當局仍在4月22日時，將接種對象擴大至60至79歲，有意願接種的民眾，在打完第一劑追加劑（第三劑）5個月後，就能接種。而菲律賓也在4月18日時，開放讓60歲以上長者、免疫功能低下者及第一線醫護人員接種第4劑疫苗。

韓國在4月中旬取消取消大部分防疫措施，朝恢復正常生活邁出重要一步。在持續放寬防疫措施、恢復日常的同時，韓國政府也將針對逾60歲高風險族群施打第4劑疫苗。不過在此之前，2月時已展開療養院患者和免疫低下者接種第4劑疫苗。

日本在5月初在放寬戶外口罩政策之後，也準備著手進行第4劑疫苗接種計畫，預計在5月下旬正式啟動，近日高知縣、愛媛縣等部分地區也已經發放疫苗接種券，只要60歲以上，或是18歲以上的高風險族群，屆時能持接種券前往施打第4劑疫苗。

雖然多國政府力拚疫苗覆蓋率，對於是否該開放人民接種第4劑疫苗仍存在不少質疑，英國一份研究發現，第4劑接種mRNA疫苗，與第3劑相比可大幅提高免疫反應，增加多達2.19倍，且除了手臂疼痛和疲勞以外，第4劑幾乎不會產生其他明顯的不良反應。

不過美國食品暨藥品管理局（FDA）新冠疫苗高級顧問希爾德雷斯（James Hildreth）認為，病毒不斷變異，但是新版疫苗尚未跟上步伐，且目前無任何數據顯示第4劑疫苗有其必要，或對大多數人有幫助。美國美國疾病管制及預防中心（CDC）表示，開放接種第4劑是為了提升長者與免疫力低弱者的保護力，避免重症案例激增，建議多數人可以等到未來病例再次攀升，屆時新的疫苗出現後再施打即可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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