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台灣「女團天花板」是誰？眾秒舉1團被讚爆：沒人能接棒

▲台灣的女團天花板是誰？眾秒舉S.H.E讚爆：「沒人能接棒」。（圖／取自S.H.E臉書）
▲台灣的女團天花板是誰？眾秒舉S.H.E讚爆：「沒人能接棒」。（圖／取自S.H.E臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 22:10:51

台灣每年都有許多新人曝光在螢幕上，可人數眾多，真正留在粉絲心裡的又有哪幾位？就有民眾發文探討，台灣的女生團體中，哪一團是眾人心中最巔峰的一個，發文引起熱議，其中最多人推舉的是S.H.E。

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原PO於PTT上發文，表示現今已是2022年，認為在自己心目中，台灣女子團體中活最久、知名度也最廣的只有S.H.E，她詢問「是我跟不上流行嗎？還是台灣這邊真的出現斷層了啊？」

▲原PO詢問台灣最知名的女團是誰，眾人秒舉S.H.E。（圖／取自S.H.E臉書） 
▲原PO詢問台灣最知名的女團是誰，眾人秒舉S.H.E。（圖／取自S.H.E臉書） 
貼文引起許多歌迷的迴響「S.H.E真的很經典」、「你先舉第二個有名的給我聽聽」、「我也覺得她們是天花板，到現在團體感情還是很好」、「是啊！三個都各有特色，而且也發展的很好」、「S.H.E之後，真的沒其他女團可以達到這個高度，可以接棒的目前也沒看到」。

S.H.E由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）三位組成，2000年時三人於《宇宙2000實力美少女爭霸戰》選秀比賽中被宇宙唱片（今名為華研國際音樂）相中，培訓後於2001年正式成團，雖在2018年因不再續約而離開公司，但S.H.E並未解散，仍能在網路或社交平台上看見三人頻繁互動。

網友也試舉其他團體「ASOS吧？一輩子也不會解散的團體。」、「櫻桃幫」、「pupu lady」、「推HUR，除了S.H.E以外大概就4inLove、蜜雪薇琪、By2、Drem Girls這幾團比較是流行音樂時代較有印象的女子團體」、「芭比的電音也是獨樹一格」、「黑澀會妹妹」。

▲從選秀節目《菱格世代DD52》出來的新生代女團HUR也頗受支持。（圖／取自HUR IG） 
▲從選秀節目《菱格世代DD52》出來的新生代女團HUR也頗受支持。（圖／取自HUR IG） 
此外，從選秀節目《菱格世代DD52》出來的新生代女團HUR也頗受支持「這幾天在YouTube看到之前選秀節目出來的女團HUR有驚艷到我」、「推HUR，還沒看過節目的時候先在電視看到MV還以為是外國的」、「HUR讚」。（編輯：李惠婷） 

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