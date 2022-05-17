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PLG／台灣籃球人必去！PLG聯盟+球隊商品快閃店

▲台灣籃球人必去！PLG聯盟+球隊商品快閃店 05/18 - 06/22 降臨新光三越A11。（圖PLG提供）
▲台灣籃球人必去！PLG聯盟+球隊商品快閃店 05/18 - 06/22 降臨新光三越A11。（圖PLG提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-17 00:15:53

隨著P. LEAGUE+ 2021-22年賽季季後賽到來，PLG特別攜手台灣運動電商平台 STANCAVE（簡稱SC），於台北新光三越信義新天地A11四樓運動層舉辦期間快閃店活動，將聚集PLG官方商品與聯盟6支職業籃球隊周邊商品，於05/18（三）至06/22（三）期間，提供籃球迷們最佳購物體驗。PLG聯盟商品也推出季後賽限定雙重優惠：

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第一重 -「托特超值包 880」：PLG 2.0托特包 + 一件短TEE，原價1,360起，特價880元。實用的托特包搭配一件最具台灣籃球代表性的短TEE，今年夏天籃球人必備穿搭。

第二重 - 「黑白配 1,450」：任選兩件PLG短TEE，原價1,660元起，特價1,450元。適合與熱愛籃球的朋友、家人一起分享 PLG季後賽的熱血與激情。

除了PLG官方商品外，臺北富邦勇士、新北國王也都將陣中頭號球星林志傑、楊敬敏的球星戰袍放置於現場，福爾摩沙台新夢想家城市版「C-TOWN」系列商品、新竹街口攻城獅人氣王高國豪周邊商品，以及歷史悠久擁有死忠球迷的桃園領航猿，逐漸打出實力的「南霸ONE！」高雄鋼鐵人特別推出的「southside城市版」球衣，也都將於現場共同販售。

球員場上比球技、球迷場外比穿搭，PLG做為台灣最具指標性的籃球聯賽，除了致力於提供籃球員最棒的高強度競技舞台、籃球迷最完善的賽事體驗外，也希望透過提供更好、更方便的購物體驗，讓籃球迷能更輕鬆的參與到台灣籃球，穿上自己喜愛的球隊、球星周邊商品，一同為建立台灣籃球文化。（更多活動資訊請至 www.stancave.com 查詢）。
關於STANCAVE：

Stancave 是第一家專營台灣運動IP周邊商品開發銷售的電商平台。透過與各大賽事、聯盟、體育組織單位、球隊及運動員等運動IP合作，SC憑藉十年以上的周邊商品企劃、開發、設計、生產、行銷與銷售經驗，致力於協助運動IP發展更具專業性與品牌整體能量的周邊商品推廣，讓運動粉絲寄情於IP對象的情感，透過消費及擁有周邊商品的方式轉化，加速運動文化累積，讓運動成為推動社會正向發展的主要力量。

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